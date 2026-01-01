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Kupo KSCB04 Car Window Mount Clamp держатель на окно автомобиля
Kupo KSCB04 Car Window Mount Clamp держатель на окно автомобиля
Kupo KSCB04 Car Window Mount Clamp держатель на окно автомобиля
Kupo KSCB04 Car Window Mount Clamp держатель на окно автомобиля

Kupo KSCB04 Car Window Mount Clamp держатель на окно автомобиля

Kupo
Артикул: NVF-9503

Kupo KSCB04 Car Window Mount Clamp - держатель на окно автомобиля для фото- и видеосъемки. Зажим легко устанавливается на стекло окна автомобиля с помощью завинчивающейся рукоятки. Прижимные губки имеют резиновое покрытие, что защищает стекло от царапин. Сверху держатель имеет винт-штифт с резьбой 3/8'', к которому крепится оборудование. Вес - 180 грамм.

Описание

Держатель на окно автомобиля Kupo KSCB04 Car Window Mount Clamp

Kupo KSCB04 — это компактный и надежный держатель для крепления фото- и видеооборудования на стекло автомобиля. Он позволяет закрепить камеру, экшн-камеру, осветитель или другие аксессуары на окне машины, что делает его незаменимым аксессуаром для репортажной, экстремальной и тревел-съемки.

Основные характеристики

  • Тип: Зажим-держатель на окно автомобиля.
  • Крепление для оборудования: Шпилька с резьбой 3/8".
  • Максимальный захват: 11,9 мм (толщина стекла).
  • Материал: Алюминий.
  • Вес: 180 г.
  • Цвет: Черный.

Особенности конструкции

  • Резиновое покрытие губок: Защищает стекло от царапин и обеспечивает надежное сцепление.
  • Завинчивающаяся рукоятка: Позволяет быстро и легко устанавливать и снимать держатель.
  • Резьба 3/8": Стандартное крепление для большинства студийного оборудования, штативных голов и адаптеров.

Для чего используется

Этот держатель открывает широкие возможности для съемки, связанной с автомобилями:

  • Интервью и влоги: Для съемки в салоне или снаружи автомобиля.
  • Репортажная съемка: Для получения динамичных кадров из движущегося транспорта.
  • Крепление аксессуаров: Для установки портативных осветителей или микрофонов.
  • Экшн-съемка: Для закрепления камер GoPro или аналогичных.

Комплектация

  • Держатель на окно Kupo KSCB04 — 1 шт.

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