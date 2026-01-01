Kupo KSCB04 Car Window Mount Clamp держатель на окно автомобиля

Держатель на окно автомобиля Kupo KSCB04 Car Window Mount Clamp
Kupo KSCB04 — это компактный и надежный держатель для крепления фото- и видеооборудования на стекло автомобиля. Он позволяет закрепить камеру, экшн-камеру, осветитель или другие аксессуары на окне машины, что делает его незаменимым аксессуаром для репортажной, экстремальной и тревел-съемки.
Основные характеристики
- Тип: Зажим-держатель на окно автомобиля.
- Крепление для оборудования: Шпилька с резьбой 3/8".
- Максимальный захват: 11,9 мм (толщина стекла).
- Материал: Алюминий.
- Вес: 180 г.
- Цвет: Черный.
Особенности конструкции
- Резиновое покрытие губок: Защищает стекло от царапин и обеспечивает надежное сцепление.
- Завинчивающаяся рукоятка: Позволяет быстро и легко устанавливать и снимать держатель.
- Резьба 3/8": Стандартное крепление для большинства студийного оборудования, штативных голов и адаптеров.
Для чего используется
Этот держатель открывает широкие возможности для съемки, связанной с автомобилями:
- Интервью и влоги: Для съемки в салоне или снаружи автомобиля.
- Репортажная съемка: Для получения динамичных кадров из движущегося транспорта.
- Крепление аксессуаров: Для установки портативных осветителей или микрофонов.
- Экшн-съемка: Для закрепления камер GoPro или аналогичных.