Kupo KSCB04 Car Window Mount Clamp держатель на окно автомобиля

Описание

Держатель на окно автомобиля Kupo KSCB04 Car Window Mount Clamp

Kupo KSCB04 — это компактный и надежный держатель для крепления фото- и видеооборудования на стекло автомобиля. Он позволяет закрепить камеру, экшн-камеру, осветитель или другие аксессуары на окне машины, что делает его незаменимым аксессуаром для репортажной, экстремальной и тревел-съемки.

Основные характеристики

Тип: Зажим-держатель на окно автомобиля.

Зажим-держатель на окно автомобиля. Крепление для оборудования: Шпилька с резьбой 3/8".

Шпилька с резьбой 3/8". Максимальный захват: 11,9 мм (толщина стекла).

11,9 мм (толщина стекла). Материал: Алюминий.

Алюминий. Вес: 180 г.

180 г. Цвет: Черный.

Особенности конструкции

Резиновое покрытие губок: Защищает стекло от царапин и обеспечивает надежное сцепление.

Защищает стекло от царапин и обеспечивает надежное сцепление. Завинчивающаяся рукоятка: Позволяет быстро и легко устанавливать и снимать держатель.

Позволяет быстро и легко устанавливать и снимать держатель. Резьба 3/8": Стандартное крепление для большинства студийного оборудования, штативных голов и адаптеров.

Для чего используется

Этот держатель открывает широкие возможности для съемки, связанной с автомобилями: