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KUPO KS-415 SK Ball head w/baby receiver шаровая головка с втулкой 5/8"(16 мм)

KUPO KS-415 SK Ball head w/baby receiver шаровая головка с втулкой 5/8"(16 мм)

Kupo
Артикул: DAN-3427

Шаровая голова KUPO KS-415 SK Ball head w/baby receiver с втулкой 5/8" .

Применяется для для студийного оборудования, совместима со всеми акссуарами серии Super Knuckle. Устанавливается на стойку или любое другое оборудование, оснащенное стержнем 5/8" (16 мм).

Описание

KUPO KS-415 SK Ball head w/baby receiver шаровая головка с втулкой 5/8"(16 мм)

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