Kupo KCP-701P toothy convi clamp silver зубчатый зажим

KUPO 40” extension grip arm silver – кронштейн длиной 40 дюймов (1085 мм) в комплекте с зажимом.
Цвет – серебристый.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Зубчатый зажим KUPO KCP-701P.
Универсальный зажим, устанавливается на плоские поверхности и трубы диаметром от 13 до 55 мм. Оснащен зубцами и гнездом для втулок 16 мм, а также резьбой 1/4 дюйма. Поддерживает оборудование весом до 20 кг.
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KUPO 40” extension grip arm silver – кронштейн длиной 40 дюймов (1085 мм) в комплекте с зажимом.
Цвет – серебристый.
Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм). Цвет серебро. Предназначен для использования со стойками серии Century.
Kupo KCP662B MINI SUPER VISER CLAMP W/BABY STUD - металический держатель-зажим со штифтом Вaby pin.
Зажим мини изготовлен из литого алюминия. Может крепится на трубы или планки размером до 51 мм. Сверху устройство имеет стандартный штифт Вaby pin, а губки зажима имеют шестигранное приемное отверстие совместимое с полным модельным рядом аксессуаров Convi Clamp.
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Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.
Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.
Kupo Pivoting boom arm clamp – поворотный зажим-крепление для журавля с диаметром штанги 35 мм.
Вес - 2,5 кг.