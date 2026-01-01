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Kupo KCP-701P toothy convi clamp silver зубчатый зажим

Kupo KCP-701P toothy convi clamp silver зубчатый зажим

Kupo
Артикул: DAN-2815

Зубчатый зажим KUPO KCP-701P.

Универсальный зажим, устанавливается на плоские поверхности и трубы диаметром от 13 до 55 мм. Оснащен зубцами и гнездом для втулок 16 мм, а также резьбой 1/4 дюйма. Поддерживает оборудование весом до 20 кг. 

Описание

Kupo KCP-701P toothy convi clamp silver зубчатый зажим

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