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Kupo KCP-660B Mini Viser Clamp держатель-зажим 5.08 см

Kupo KCP-660B Mini Viser Clamp держатель-зажим 5.08 см

Kupo
Артикул: DAN-7837

Kupo KCP-660B - это предельно прочный и универсальный зажим благодаря наличием желобков, расположенных по всей длине основного болта, которые препятствуют свободному вращению захватов зажима по центральному болту, обеспечивая точность фиксации. Помимо встроенного штифта baby pin, этот зажим оснащён ещё одной инновационной разработкой компании Kupo - шестигранным приёмным отверстием, совместимым с полным модельным рядом аксессуаров Convi Clamp. Конструкция крепления Super Viser состоит из корпуса из литого алюминия, делающего его прочным и легким по весу. Подвижные захваты разработаны для установки на трубки или планки до 101мм. На конце стержня штифт 16мм. Вес - 0.28 кг. Внутренняя резьба 1/4" .

Описание

Kupo KCP-660B Mini Viser Clamp держатель-зажим 5.08 см

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