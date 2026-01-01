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Grifon CL-40-1 металлическая струбцина с адаптером

Grifon CL-40-1 металлическая струбцина с адаптером

Grifon
Артикул: OLE-1293

Grifon CL-40-1 – металлическая струбцина с адаптером. Используется для монтажа студийного оборудования на стойки и штанги.

Описание

Grifon CL-40-1 металлическая струбцина с адаптером

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