Grifon CL-40-1 металлическая струбцина с адаптером

Арт. DAN-5572

Комплект Fotokvant CL-P100 Kit из 2 пластиковых зажимов, длиной 100 мм.

Комплект из двух универсальных зажимов Fotokvant CL-P100 с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.