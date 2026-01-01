Grifon FLH-07 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров. Адаптер с двумя разьбами типа мама – 1/4" и 3/8", диаметр адаптера – 16 мм. Материал изготовления – сталь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon CL-40-1 – металлическая струбцина с адаптером. Используется для монтажа студийного оборудования на стойки и штанги.
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Grifon FLH-07 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров. Адаптер с двумя разьбами типа мама – 1/4" и 3/8", диаметр адаптера – 16 мм. Материал изготовления – сталь.
Зажим для установки студийного оборудования на трубы (стойки, распорки и т.п.)
Комплект Fotokvant CL-P100 Kit из 2 пластиковых зажимов, длиной 100 мм.
Комплект из двух универсальных зажимов Fotokvant CL-P100 с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Manfrotto 035 – суперкламп предназначена для установки оборудования на плоские поверхности или трубы диаметром от 13 до 55 мм. Максимально допустимая нагрузка – 15 кг.