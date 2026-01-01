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GreenBean PowerGrip PG-033 зажим на трубу

GreenBean PowerGrip PG-033 зажим на трубу

GreenBean
Артикул: OLE-1303

GreenBean PowerGrip PG-033 – профессиональный и прочный зажим на трубу диаметром от 40 до 50 мм. Изготовлен из алюминиевого сплава с резиновыми вставками. Зажим имеет втулку 5/8 дюйма. Предназначен для монтажа студийного оборудования весом до 300 кг. 

Описание

GreenBean PowerGrip PG-033 зажим на трубу

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