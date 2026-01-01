GreenBean PowerGrip PG-033 зажим на трубу

Устройство конвертер мини-джек Boya 35C-XLR.
Конвертер позволяющий перейти с формата мини-джек на XLR.
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean PowerGrip PG-033 – профессиональный и прочный зажим на трубу диаметром от 40 до 50 мм. Изготовлен из алюминиевого сплава с резиновыми вставками. Зажим имеет втулку 5/8 дюйма. Предназначен для монтажа студийного оборудования весом до 300 кг.
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Устройство конвертер мини-джек Boya 35C-XLR.
Конвертер позволяющий перейти с формата мини-джек на XLR.
Falcon Eyes RBH-2258 – держатель оснащен поворотной муфтой, которая позволяет устанавливать его на стойки, распорки и другие трубы диаметрами 19, 22, 25 и 28 мм.
Держатель настраивается от 63 до 168 см для модели RBH-2566 и от 56 до 148 см для модели RBH-2258. Идеально подходит для крепления отражателей и складных фонов под любым углом. Внимание! Стойка и отражатель приобретаются отдельно. Вес - 0,8 кг.
Kupo KCP720P DOUBLE Convi Clamp W/KCP-7SDL Saddle - двойной держатель-зажим Convi Clamp.
Конструкция предстовляет собой два зажима Convi Clamp скрепленные между собой под углом 90 градусов. Крепежная система прекрасно подходит для монтажа поперечной перекладины для фонов или распорок. Цвет - серебро.
GreenBean PowerGrip PG-003 – профессиональный зажим-хомут из высокопрочного алюминия для крепления студийного оборудования весом до 300 кг на трубу диаметром 30–35 мм. Втулка 5/8 дюйма (16 мм). Сочетает в себе легкость, высокую прочность и большую грузоподъемность. Адаптер, клепки, винтовой зажим и барашек выполнены из стали, зажимные губы – из алюминиевого сплава с резиновыми вставками.
Зажим Kupo KCP-700 Convi Clamp w/KCP-7SDL, цвет - серебристый.
Держатель-зажим Convi Clamp с разработан для установки на любой трубке от 5 до 51мм и оборудован седлом для установки на плоских поверхностях. Для установки на плоских поверхностях он оборудован специальным седлом. Упругая накладка из полиуретана увеличивает прочность захвата и предохраняет поверхность от повреждения. Все металлические детали сделаны из нержавеющей стали и не подвержены коррозии.
Алюминиевый зажим устанавливается на трубы и перекладины диаметром 42-52 мм с фиксацией. Оснащен сТВ креплением 28 мм. Максимальная нагрузка 220 кг.