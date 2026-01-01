Характеристики:
- Диаметр захвата 51-60 мм,
- Крепление штифт 5/8"(16 мм)
- Допустимая нагрузка 100 кг
- Вес 0,64 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KCP-856 Mighty Coupler w/16 mm stud хомут (штифт 5/8") (Ø51-60↓100). Легкие по весу и компактные по размеру профессиональные зажимы (хомуты, струбцины) KUPO сделаны из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061. Прочные, долговечные и в высокой степени безопасные. Подходят для установки к подвесным системам на трубки стандартных диаметров.
Характеристики:
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Алюминиевый зажим устанавливается на трубы и перекладины диаметром 42-52 мм с фиксацией. Оснащен сТВ креплением 28 мм. Максимальная нагрузка 220 кг.
GreenBean PowerGrip PG-003 – профессиональный зажим-хомут из высокопрочного алюминия для крепления студийного оборудования весом до 300 кг на трубу диаметром 30–35 мм. Втулка 5/8 дюйма (16 мм). Сочетает в себе легкость, высокую прочность и большую грузоподъемность. Адаптер, клепки, винтовой зажим и барашек выполнены из стали, зажимные губы – из алюминиевого сплава с резиновыми вставками.