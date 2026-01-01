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KUPO KCP-856 Mighty Coupler w/16 mm stud хомут (штифт 5/8") (Ø51-60↓100)
KUPO KCP-856 Mighty Coupler w/16 mm stud хомут (штифт 5/8") (Ø51-60↓100)

KUPO KCP-856 Mighty Coupler w/16 mm stud хомут (штифт 5/8") (Ø51-60↓100)

Kupo
Артикул: MTG-2751

KUPO KCP-856 Mighty Coupler w/16 mm stud хомут (штифт 5/8") (Ø51-60↓100). Легкие по весу и компактные по размеру профессиональные зажимы (хомуты, струбцины) KUPO сделаны из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061. Прочные, долговечные и в высокой степени безопасные. Подходят для установки к подвесным системам на трубки стандартных диаметров.

Описание

Характеристики:

  • Диаметр захвата 51-60 мм,
  • Крепление штифт 5/8"(16 мм)
  • Допустимая нагрузка 100 кг
  • Вес 0,64 кг

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