Falcon Eyes CL-35F зажим

Falcon Eyes CL-35F зажим

Falcon Eyes
Артикул: VBR-121

Falcon Eyes CL-35F - зажим "мама" 16 мм для студийных адаптеров.

Вес - 250 грамм.

Описание

Falcon Eyes CL-35F зажим

