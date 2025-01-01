Falcon Eyes CL-35F зажим

Арт. NVF-3235

Fotokvant RCL-S3 – надежный зажим-струбцина для установки фотооборудования и аксессуаров на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности. Подходит для винтового крепления 1/4" и 3/8". Минимальный диаметр отверстия, см – 1,2; максимальный – 4,9. Вес, г – 110. Материал изготовления – алюминиевый сплав и пластик.