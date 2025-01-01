Falcon Eyes CL-35H - струбцина с крюком для противовеса .
Зажим-крюк в первую очередь предназначен для установки груза на штангу журавля. Вес - 350 грамм.
Falcon Eyes CL-35F - зажим "мама" 16 мм для студийных адаптеров.
Вес - 250 грамм.
Вес груза – 4 кг. Противовес используется со штангами диаметром до 35 мм.
Fujimi FJ-GL5 – специальный белые перчатки для фотографа.
Изготовлены из плотного белого хлопка (без ворса). Предназначены для работы с негативами и диапозитивами , а также прочими продуктами фотоиндустрии, где требуется бережное и аккуратное обращение. Размер XL, 24 см.
Fotokvant MAC-12 – переходник-адаптер с 3,5 мм (папа) на 6,3 мм (мама) для синхронизаторов.
Имеет позолоченное покрытие для максимальной передачи сигнала и долговечности. Комплектность поставки - 1 шт.
Fotokvant RCL-S3 – надежный зажим-струбцина для установки фотооборудования и аксессуаров на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности. Подходит для винтового крепления 1/4" и 3/8". Минимальный диаметр отверстия, см – 1,2; максимальный – 4,9. Вес, г – 110. Материал изготовления – алюминиевый сплав и пластик.
Wansen
