Fotokvant RCL-S5+HB-02 металлический зажим-струбцина с шаровой головой

Характеристики шаровой головы:
- максимальная нагрузка - 1,5 кг
- вес - 85 г
- высота - 6 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Металлический зажим-струбцина Fotokvant RCL-S5+HB-02 с шаровой головой.
Комплект позволяет разместить оборудование с посадочным местом 1/4" на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности. В комплекте зажим Fotokvant RCL-S5 подходящий для винтового крепления 1/4" и 3/8" и шаровая голова Fotokvant HB-02.
Характеристики шаровой головы:
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