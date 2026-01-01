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Fotokvant RCL-S5+HB-02 металлический зажим-струбцина с шаровой головой
Fotokvant RCL-S5+HB-02 металлический зажим-струбцина с шаровой головой
Fotokvant RCL-S5+HB-02 металлический зажим-струбцина с шаровой головой

Fotokvant RCL-S5+HB-02 металлический зажим-струбцина с шаровой головой

Fotokvant
Артикул: DAN-3653

Металлический зажим-струбцина Fotokvant RCL-S5+HB-02 с шаровой головой.

Комплект позволяет разместить оборудование с посадочным местом 1/4" на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности. В комплекте зажим Fotokvant RCL-S5 подходящий для винтового крепления 1/4" и 3/8" и шаровая голова Fotokvant HB-02.

Описание

Характеристики шаровой головы:

  • максимальная нагрузка - 1,5 кг
  • вес - 85 г
  • высота - 6 см

Комплектация

  • Шаровая голова Fotokvant HB-02 для мини-штатива - 1 шт.
  • Зажим Fotokvant RCL-S5 - 1 шт.
  • Винт-переходник Fotokvant FLH-07 - 1 шт.

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