Комплект Fotokvant TRK-03 KIT необходим для монтажа подвесной системы установки студийного света.
Комплект состоит из трех крепежных пяток.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant NVF-7381 – зажим-адаптер мама-мама. Изготовлен из стали. Внутренний диаметр, мм – 16. Применяется для монтажа лайт-панелей.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Комплект Fotokvant TRK-03 KIT необходим для монтажа подвесной системы установки студийного света.
Комплект состоит из трех крепежных пяток.
Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.
Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.
Направляющие рельсы Fotokvant TRR-02 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.
Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 2 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др.
Falcon Eyes 3330 – дополнительные ролики для подвесной потолочной системы Falcon Eyes А 3303.
Каретка под сетевой кабель Fotokvant (1098-3) необходима для монтажа подвесной системы установки студийного света. Предназначен для крепления провода питания освещения на рельсовой системе.
Falcon Eyes SP-B4M8M – для установки осветительных голов на нестандартные штативы. Может использоваться для других целей. Винты на 1/4" и 3/8".