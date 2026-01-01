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Fotokvant NVF-7381 зажим-адаптер мама-мама

Fotokvant NVF-7381 зажим-адаптер мама-мама

Fotokvant
Артикул: NVF-7381

Fotokvant NVF-7381 – зажим-адаптер мама-мама. Изготовлен из стали. Внутренний диаметр, мм – 16. Применяется для монтажа лайт-панелей. 

Описание

Fotokvant NVF-7381 зажим-адаптер мама-мама

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