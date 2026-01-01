П-Фото (1170-5) зажим с поворотной головой

Зажим с шаровым шарниром может быть зафиксирован на трубе, на столешнице или стене до 35 мм толщиной. Изготовлен из металла, имеется резиновое покрытие на зажиме для трубки для предотвращения повреждений. Держатель втулки сделан из прочного синтетического материала. Максимальная нагрузка составляет 3 кг.
Зажим Falcon Eyes CL-35S с поворотной головкой.
Используется при сборке конструкций для установки осветительных приборов и систем. Также используется для установки на трубы легких камер. Резьба на головке 1/4". Вес - 300 грамм.