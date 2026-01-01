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П-Фото (1170-5) зажим с поворотной головой

П-Фото (1170-5) зажим с поворотной головой

П-Фото
Артикул: NVF-1682

П-Фото (1170-5)– специально разработанный зажим. Оснащен поворотной головой. Используется в качестве крепежа при установке осветительных приборов и систем. Может быть применен для крепления легких камер. Длина 110 мм, резьба на голове 1/4".

Описание

Зажим с шаровым шарниром может быть зафиксирован на трубе, на столешнице или стене до 35 мм толщиной. Изготовлен из металла, имеется резиновое покрытие на зажиме для трубки для предотвращения повреждений. Держатель втулки сделан из прочного синтетического материала. Максимальная нагрузка составляет 3 кг.

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