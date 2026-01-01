П-Фото (1170-5) зажим с поворотной головой

Описание

Зажим с шаровым шарниром может быть зафиксирован на трубе, на столешнице или стене до 35 мм толщиной. Изготовлен из металла, имеется резиновое покрытие на зажиме для трубки для предотвращения повреждений. Держатель втулки сделан из прочного синтетического материала. Максимальная нагрузка составляет 3 кг.