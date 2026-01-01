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E-IMAGE EIA05S Mini Super Clamp w/1/4"&3/8" держатель-зажим
E-IMAGE EIA05S Mini Super Clamp w/1/4"&3/8" держатель-зажим

E-IMAGE EIA05S Mini Super Clamp w/1/4"&3/8" держатель-зажим

E-IMAGE
Артикул: DAN-9313

E-IMAGE Mini Super Clamp w/1/4"&3/8" держатель-зажим.

Мини-зажим для круглых и квадратных труб и ферм от 1/2 до 1-1/2 ", также идеально подходит для пластин.

Описание

Характеристики:

  • Материал - алюминий
  • Высота - 6 см
  • Диапазон захвата - 15 - 40 мм
  • Крепление - резьбовое 1/4"-20F и 3/8"-16F
  • Нагрузка - 4 кг
  • Вес 60 г

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