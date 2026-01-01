E-IMAGE EIA05S Mini Super Clamp w/1/4"&3/8" держатель-зажим

Арт. DAN-4954

Универсальный держатель SmallRig 2164 с зажимом.

Шарнирный держатель, позволяет устанавливать дополнительное оборудование с резьбовым соединением 1/4" на риги, стойки и перекладины. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, мониторов, микрофона и т.д. Изготовлен из алюминиевого сплава. Фиксируется винтовым зажимом. Может быть установлен на трубы диаметром от 15 до 40 мм. Максимальная нагрузка - 1,5 кг. Размер - 137х86х20 мм. Вес - 246 г.