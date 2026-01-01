E-IMAGE EIA05S Mini Super Clamp w/1/4"&3/8" держатель-зажим

Характеристики:
- Материал - алюминий
- Высота - 6 см
- Диапазон захвата - 15 - 40 мм
- Крепление - резьбовое 1/4"-20F и 3/8"-16F
- Нагрузка - 4 кг
- Вес 60 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE Mini Super Clamp w/1/4"&3/8" держатель-зажим.
Мини-зажим для круглых и квадратных труб и ферм от 1/2 до 1-1/2 ", также идеально подходит для пластин.
Характеристики:
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Комплект Fotokvant FLH-KIT-04 винт 3/8 дюйма и гайка 3/8 дюйма.
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