Fotokvant FLH-KIT-04 комплект винт 3/8 дюйма и гайка 3/8 дюйма

Cullmann CROSS CX695 – переходник с внешней резьбы 1/4 дюйма на внешнюю резьбу 3/8 дюйма. Изготовлен из никелированной стали. Набор из 3 шт.
Москва
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект Fotokvant FLH-KIT-04 винт 3/8 дюйма и гайка 3/8 дюйма.
Комплект крепежа, состоящий из винта и гайки со стандартной резьбой 3/8 дюйма. Изготовлен из нержавеющей стали. Длина резьбовой части винта - 25 мм. Общая длина винта - 35 мм.
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Cullmann CROSS CX695 – переходник с внешней резьбы 1/4 дюйма на внешнюю резьбу 3/8 дюйма. Изготовлен из никелированной стали. Набор из 3 шт.
Мощный зажим Avenger C4462-1 выдерживает нагрузку 500 кг.
Вес - 0,52 кг.
Комплект Fotokvant FLH-KIT-03 винт и гайка 1/4 дюйма.
Комплект крепежа, состоящий из винта и гайки со стандартной резьбой 1/4 дюйма. Изготовлен из нержавеющей стали. Длина резьбовой части винта - 25 мм. Общая длина винта - 30 мм.
E-IMAGE Mini Super Clamp w/1/4"&3/8" держатель-зажим.
Мини-зажим для круглых и квадратных труб и ферм от 1/2 до 1-1/2 ", также идеально подходит для пластин.
Винт 3/8 дюйма Fotokvant FLH-83, длина - 25 мм.
Винт со стандартной резьбой 3/8 дюйма, для крепления оборудования. Изготовлен из нержавеющей стали. Длина резьбовой части - 25 мм. Общая длина - 35 мм.
Fotokvant FLH-KIT-01 – комплект адаптеров для установки различного оборудования.
Адаптеры и переходники изготовлены из алюминиевого сплава. Крепление female 3/8", male 5/8", внутренняя резьба 3/8". В различной комбинации используются для крепления на студийную стойку аксессуаров, а также для установки вспышек на горячий башмак камеры. В комплект входят: переходник с винтовым креплением 1/4"-3/8", универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма, винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.
Винт Fotokvant FLH-70 для студийного оборудования. Металлический винт со стандартной резьбой 1/4". Длина резьбы - 25 мм. Рекомендуется использовать с гайкой FLH-71.