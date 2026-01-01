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Fotokvant FLH-KIT-04 комплект винт 3/8 дюйма и гайка 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-KIT-04 комплект винт 3/8 дюйма и гайка 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-KIT-04 комплект винт 3/8 дюйма и гайка 3/8 дюйма

Fotokvant FLH-KIT-04 комплект винт 3/8 дюйма и гайка 3/8 дюйма

Fotokvant
Артикул: DAN-7801

Комплект Fotokvant FLH-KIT-04 винт 3/8 дюйма и гайка 3/8 дюйма.

Комплект крепежа, состоящий из винта и гайки со стандартной резьбой 3/8 дюйма. Изготовлен из нержавеющей стали. Длина резьбовой части винта - 25 мм. Общая длина винта - 35 мм.

Описание

Fotokvant FLH-KIT-04 комплект винт 3/8 дюйма и гайка 3/8 дюйма

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