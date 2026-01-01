E-IMAGE EIA05M Micro Clamp держатель-зажим

Характеристики:
- Материал - алюминий
- Диапазон захвата - 12 - 45 мм
- Крепление - резьбовое 1/4"-20F и 3/8"-16F
- Нагрузка - 4 кг
- Вес 100 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE Micro Clamp держатель-зажим.
Изготовлен из алюминия. Крепится на круглые и любые другие предметы, такие как фонари, зонты, крючки, полки, зеркальное стекло, перекладины.
Характеристики:
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