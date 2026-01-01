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E-IMAGE EIA05M Micro Clamp держатель-зажим
E-IMAGE EIA05M Micro Clamp держатель-зажим

E-IMAGE EIA05M Micro Clamp держатель-зажим

E-IMAGE
Артикул: DAN-9314

E-IMAGE Micro Clamp держатель-зажим.

Изготовлен из алюминия. Крепится на круглые и любые другие предметы, такие как фонари, зонты, крючки, полки, зеркальное стекло, перекладины. 

Описание

Характеристики:

  • Материал - алюминий
  • Диапазон захвата - 12 - 45 мм
  • Крепление - резьбовое 1/4"-20F и 3/8"-16F
  • Нагрузка - 4 кг
  • Вес 100 г

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