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Cullmann CROSS CC30 прищепка зажим

Cullmann CROSS CC30 прищепка зажим

Cullmann
Артикул: NVF-5600

Cullmann CROSS CC30 – универсальная прищепка-зажим, изготовлена из прочной пластмассы и оснащена двумя 1/4" переходниками, что  обеспечивает надежное крепление на круглые и квадратные объекты.

Описание

Cullmann CROSS CC30 прищепка зажим

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