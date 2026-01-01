Cullmann CROSS CC30 прищепка зажим

Арт. MTG-2925

Godox X3-N TTL пульт-радиосинхронизатор для Nikon. Новый пульт-радиосинхронизатор X3 с минималистичным дизайном и сенсорным дисплеем, который полностью меняет представление о беспроводном управлении вспышками и позволяет поднять эффективность съемки на новый уровень. X3 идеально подходит для использования как в помещении, так и на улице в условиях яркого солнечного света или недостаточной освещенности.