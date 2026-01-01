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Kupo KCP-836 Half Coupler 16 mm Stud зажим-хомут палец 16 мм на трубу 48-51 до 100 кг

Kupo KCP-836 Half Coupler 16 mm Stud зажим-хомут палец 16 мм на трубу 48-51 до 100 кг

Kupo
Артикул: OLE-1472

Kupo KCP-836 Stud Coupler 16 mm  зажим-хомут палец 16 мм на трубу 48-51 до 100 кг

Профессиональный хомут сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Хомут предназначен для установки на подвесные системы из труб стандартных диаметров.

Описание

Характеристики:

  • Диаметр захвата 48-51 мм, ширина хомута 50 мм
  • Крепление штифт 5/8" (16 мм)
  • Допустимая нагрузка 100 кг
  • Вес 0,62 кг

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