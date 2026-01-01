Kupo KCP-836 Half Coupler 16 mm Stud зажим-хомут палец 16 мм на трубу 48-51 до 100 кг

Характеристики:
- Диаметр захвата 48-51 мм, ширина хомута 50 мм
- Крепление штифт 5/8" (16 мм)
- Допустимая нагрузка 100 кг
- Вес 0,62 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP-836 Stud Coupler 16 mm зажим-хомут палец 16 мм на трубу 48-51 до 100 кг
Профессиональный хомут сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Хомут предназначен для установки на подвесные системы из труб стандартных диаметров.
Характеристики:
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Kupo KCP-844 T.V. Coupler хомут с комбинированным крепежом
Держатель T.V. Coupler сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Разработан для установки осветительного оборудования на стандартную стойку и стойку серии junior. Оснащен стандартным 28мм посадочным местом под большой студийный палец, а также стандартным выдвижным студийным пальцем диаметром 16мм. Узел выдерживает нагрузку 300 кг. Держатель оснащён предохранительным штифтом для большого студийного пальца, штифт прикреплен к держателю на тросик.
KUPO C-12B Steel clamp black зажим-крюк. Крюк-зажим из стали с черным покрытием.
Подходит для трубок диаметром 40-60 мм.
Оснащён болтом с гайкой стандарта M12 для крепления держателей типа Yoke.
Вес 0,90 кг
Допустимая нагрузка 40 кг
KUPO Super Viser (KCP600) – крепление-зажим 4" (11,4 см). Предназначен для монтажа на трубах или плоских поверхностях. Для установки студийного оборудования предусмотрена втулка-адаптер 5/8" (16 мм). Изготовлен из литого алюминия. Максимально допустимая нагрузка 30 кг.
Kupo KS003 5/8" Snap in Pin - крепежный штифт 5/8".
Стальной штифт-переходник, с одной стороны имеет шестигранник 5/8" (16 мм), а с другой шпильку 5/8" (16 мм).
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Устанавливается на любой трубке от 5 до 51 мм, также оборудован седлом для установки на плоских поверхностях. Оснащен упругой полиуретановой накладкой, за счет которой обеспечивается прочность захвата. Металлические детали - сталь, фиксатор - литой алюминий. С зажимом может быть использованы любые насадки для крепления устройств, фонов, осветительных приборов и т.п. Безопасность фиксации обеспечивается пружинной фиксирующей системой.
Selens 699140 3M background support разборная алюминиевая труба 3 м для фона. Разборная труба диаметром 48 мм для намотки студийных фонов. Вес трубы 1,5 кг.
Мощный и надежный зажим Avenger C465-1 выдерживает нагрузку 500 кг.
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Шарнирный кронштейн, позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4" или 3/8". Оба конца оснащены штифтами 5/8” с шаровым соединением в одном резьбовое крепление 3/8”, во втором - 1/4”.
Подойдет для крепления светодиодных осветителей, жк-мониторов и риг-системы DSLR камер.