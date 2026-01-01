Fotokvant OTV-10W WHITE отвес для фона магнитный 10 см белый. Отвес на сильных неодимовых магнитах, для всех типов фонов. Вес 64 гр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Selens 699140 3M background support разборная алюминиевая труба 3 м для фона. Разборная труба диаметром 48 мм для намотки студийных фонов. Вес трубы 1,5 кг.
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Fotokvant OTV-10W WHITE отвес для фона магнитный 10 см белый. Отвес на сильных неодимовых магнитах, для всех типов фонов. Вес 64 гр.
Fotokvant CTD-5 С-C 3.0 кабель передачи данных Type С - Type C длина 5 м. Позволяет работать с камерой в режиме онлайн. Длина 5 метров. Разъемы Type C - Type C. На кабеле предусмотрен разъем micro-B для дополнительного питания от гнезда USB, что позволяет обеспечить работоспособность при использовании старого оборудования.
Godox XproII S+ пульт-радиосинхронизатор для Sony. Радиосинхронизатор с функцией ДУ для Sony. Режим Dental Mode для стоматологической макросъемки. Большой информативный ЖК-экран с подсветкой. Совместим с системой беспроводной синхронизации Godox X. Может использоваться для синхронизации затвора фотокамеры, студийных, аккумуляторных или накамерных вспышек.
Мощный и надежный зажим Avenger C465-1 выдерживает нагрузку 500 кг.
Fotokvant BGK-02 нож для резки бумажных пластиковых виниловых фонов. Лезвие спрятано во избежание травм, можно снимать и затачивать. Удобно лежит в руке.
Нож легко и плавно режет любые материалы, от бумажного фона до плотного винилового фона.
Мощный и надежный зажим Avenger C462-1 выдерживает нагрузку 500 кг.
Kupo Background Paper Drive set – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на крюки-кронштейны. Для крепления фонов внутренним диаметром несущей трубы 46–78 мм. В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.
Kupo KCP-836 Stud Coupler 16 mm зажим-хомут палец 16 мм на трубу 48-51 до 100 кг
Профессиональный хомут сделан из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Хомут предназначен для установки на подвесные системы из труб стандартных диаметров.
Держатель Manfrotto 081 идеально подходит для крепления бумажных фонов на стойки. Кронштейны для механизма подъема фона Manfrotto 046MC легко устанавливаются на крепления стоек 16 мм (5/8 дюйма). Комплект состоит из 2 штук.
Держатель VaKo Roll Holder-7 для хранения рулонных фонов.
Держатель-подставка для семи рулонных фонов. Состоит из двух металлических планок каждая из которых крепится к стене на произвольной высоте, удобной для использования. На верхней планке имеются откидные ограничители (флажки) для предотвращения выпадения рулонов из держателя. На нижней планке имеются выступы, удерживающие рулон в своей ячейке. Ширина ячейки - 100 мм. Размер планки - 980х137 мм. Вес - 3,4 кг.