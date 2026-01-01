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Selens 699140 3M background support разборная алюминиевая труба 3 м для фона
Selens 699140 3M background support разборная алюминиевая труба 3 м для фона
Selens 699140 3M background support разборная алюминиевая труба 3 м для фона
Selens 699140 3M background support разборная алюминиевая труба 3 м для фона

Selens 699140 3M background support разборная алюминиевая труба 3 м для фона

Selens
Артикул: MTG-3232

Selens 699140 3M background support разборная алюминиевая труба 3 м для фона. Разборная труба диаметром 48 мм для намотки студийных фонов. Вес трубы 1,5 кг.

Описание

Selens 699140 3M background support разборная алюминиевая труба 3 м для фона

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