Kupo CT30MKB 30" C Stand Kits Black стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном

Описание

Благодаря их прочности и гибкости в эксплуатации данная модель извесная как C-Stand остается одним из наиболее распространенных типов установочного оборудования в отрасли кинопроизводства.

Используемая самостоятельно или в сочетании с крепежной головкой или крепежным кронштейном, стойка C применяется для установки осветительного оборудования и всего разнообразия светоформирующих инструментов и аксессуаров.

Функция сдвигаемой ножки обеспечивает максимальную опору для осветительных приборов, рефлекторов или экранов. Стойка имеет 3 секции диаметром 35, 30, 25 мм.

Характеристики: