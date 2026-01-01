images
GreenBean C-Stand 325/11 BR стойка с перекладиной

GreenBean C-Stand 325/11 BR стойка с перекладиной

GreenBean
Артикул: OLE-0341

GreenBean C-Stand 325/11 BR – трехсекционная стойка с пружинным демпфером для установки студийного оборудования. Комплектуется перекладиной и муфтой. Стальные зажимы-фиксаторы обеспечивают возможность установки камеры весом до 10 кг. Ноги с регулируемым углом поворота. Максимальная высота стойки 325 см.

Описание

Технические характеристики:
  • количество секций – 3
  • максимальная высота, см – 325 
  • минимальная высота, см – 155 
  • высота в сложенном виде, см – 155
  • размах ног (окружность), см – 84
  • диаметр секций, мм – 25/30/35
  • диаметр ног, мм – 25
  • диаметр наконечника, дюймы – 5/8
  • максимальная грузоподъемность( без перекладины), кг – 10
  • демпфер – пружина
  • материал – сталь
  • перекладина – нет
  • вес, кг – 10

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Kupo 546M K stand-Junior boom stand стойка-журавль
Арт. NVF-9453
Kupo 546M K stand-Junior boom stand стойка-журавль
Наличие
более 10 шт

Kupo 546M K stand-Junior boom stand - стойка-журавль из хромированной стали.

Стойка имеет 3 колена и 4 секции. Диаметр секций - 45, 40, 35 и 30 мм. Материал - хромированная сталь.


42 650 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant FLH-07-IR винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-07-IR винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-07-IR винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Арт. NVF-3014
Fotokvant FLH-07-IR винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 15 ч

Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из железа с никеливым покрытием. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.

-10 %220 ₽
190 ₽
В корзину
Falcon Eyes PCA-22M ролики для стоек
Falcon Eyes PCA-22M ролики для стоек
Falcon Eyes PCA-22M ролики для стоек
Арт. VBR-411
Falcon Eyes PCA-22M ролики для стоек
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes PCA-22M – комплект дополнительных колесиков (роликов) c системой тормоза для студийных стоек с диаметром ножек 22 мм.

Колесики предназначены для того, чтобы легко и удобно перемещать по студии стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием.

1 670 ₽
В корзину

Видео

Квадратные светофильтры для объективов. Обзор
Квадратные светофильтры для объективов. Обзор
Введение в освещение. Направление естественного света
Введение в освещение. Направление естественного света
Ли Миллер: модная модель, военный фотокорреспондент, известный кулинар
Ли Миллер: модная модель, военный фотокорреспондент, известный кулинар
Обзор моторизированной системы подъема фонов Fotokvant B-3W-MT
Обзор моторизированной системы подъема фонов Fotokvant B-3W-MT
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.