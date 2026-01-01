GreenBean C-Stand 325/11 BR стойка с перекладиной

- количество секций – 3
- максимальная высота, см – 325
- минимальная высота, см – 155
- высота в сложенном виде, см – 155
- размах ног (окружность), см – 84
- диаметр секций, мм – 25/30/35
- диаметр ног, мм – 25
- диаметр наконечника, дюймы – 5/8
- максимальная грузоподъемность( без перекладины), кг – 10
- демпфер – пружина
- материал – сталь
- перекладина – нет
- вес, кг – 10
Kupo 546M K stand-Junior boom stand - стойка-журавль из хромированной стали.
Стойка имеет 3 колена и 4 секции. Диаметр секций - 45, 40, 35 и 30 мм. Материал - хромированная сталь.