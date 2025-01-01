Falcon Eyes SF-01 вентилятор студийный

Арт. DAN-0146

Grifon CB-05 – клипса с винтовым зажимом. Используется для того, чтоб прижать фон к некой трубчатой конструкции или для фиксации пластикого фона на предметном столике. Размеры зажимаемых труб, мм – 10–42, плоских предметов, мм – до 40. Вес, г – 270.