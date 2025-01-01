images
Falcon Eyes SF-01 вентилятор студийный

Falcon Eyes SF-01 вентилятор студийный

Falcon Eyes
Артикул: VBR-054

Вентилятор SF-01 крепится на любую стойку или пантограф со стандартным студийным креплением 5/8" (16 мм). Прибор оснащён пультом с плавной регулировкой мощности. Корпус и подвижные лопасти изготовлены из металла.

Описание

Технические характеристики:
  • Питание: 220 В
  • Мощность: 130 Вт
  • Рабочая скорость вращения: 2600 оборотов в минуту
  • Призводительность: 20 м3/мин.
  • Уровень шума: 72 дБ/А
  • Вес: 11,0 кг.
  • Размеры: 36х36х43 см.

