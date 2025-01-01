Falcon Eyes SF-01 вентилятор студийный

Avenger A2025FCB C-Stand – стальной хромированный си-стенд (стойка) черного цвета для установки студийного оборудования весом до 10 кг.
Максимальная высота – 253 см, минимальная – 110. Длина в сложенном состоянии – 110 см. Вес – 4,8 кг.
Вентилятор SF-01 крепится на любую стойку или пантограф со стандартным студийным креплением 5/8" (16 мм). Прибор оснащён пультом с плавной регулировкой мощности. Корпус и подвижные лопасти изготовлены из металла.
Falcon Eyes FEA-BRT BW – рефлектор для подсветки фона. Внутренняя поверхность серебристая. Применяется для формирование на фоне равномерного по плотности светового пятна. Размер среза, мм – 235х170. Длина насадки, мм – 260. Байонет Bowens.
Тканевый фон Grifon изготовлен из хлопкового материала.
Размер 3,0х5,0 м. Плотность полотна 186 г/кв.м. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 9090 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-9090 90х90 см.
Grifon SN-08 – тубус со съемной сотовой насадкой. Предназначен для использования со студийными импульсными вспышками. Крепление несъемное, типа Bowens.
Длина тубуса 20 см.
Grifon CB-05 – клипса с винтовым зажимом. Используется для того, чтоб прижать фон к некой трубчатой конструкции или для фиксации пластикого фона на предметном столике. Размеры зажимаемых труб, мм – 10–42, плоских предметов, мм – до 40. Вес, г – 270.
