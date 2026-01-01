Falcon Eyes C-Stand LV-3300H стойка-тренога

Описание

Falcon Eyes C-Stand LV-3300H – профессиональная стойка-тренога для студийного оборудования

Falcon Eyes C-Stand LV-3300H (артикул MTG-2952) – это профессиональная стойка-тренога (C-stand) с базой типа Turtle base, предназначенная для установки осветительного оборудования, фонов, флагов и других студийных аксессуаров. Модель отличается высокой грузоподъёмностью (до 20 кг), большой максимальной высотой (330 см) и надёжной стальной конструкцией.

Стойка состоит из треноги, съёмной трёхсекционной телескопической центральной колонны и перекладины длиной 135 см. Две поворотные муфты позволяют гибко позиционировать оборудование под любым углом. Изготовленная из нержавеющей стали (центральная колонна, ножки и перекладина) с алюминиевыми муфтами и зажимами, стойка обеспечивает долговечность и стабильность при интенсивной эксплуатации.

Назначение и применение

Установка осветительного оборудования: для студийных моноблоков, LED-панелей и софтбоксов.

для студийных моноблоков, LED-панелей и софтбоксов. Крепление фонов и флагов: для тканевых и бумажных фонов, флагов, отражателей.

для тканевых и бумажных фонов, флагов, отражателей. Студийная и выездная работа: для профессиональных фото- и видеостудий.

для профессиональных фото- и видеостудий. Крепление аксессуаров: для микрофонов, мониторов и другого оборудования.

Ключевые особенности

Максимальная высота 330 см: позволяет работать с верхним светом и крупными объектами.

позволяет работать с верхним светом и крупными объектами. Нагрузка до 20 кг: выдерживает профессиональное осветительное оборудование.

выдерживает профессиональное осветительное оборудование. Перекладина 135 см: для крепления фонов, флагов и других аксессуаров.

для крепления фонов, флагов и других аксессуаров. Трёхсекционная центральная колонна: регулировка высоты с винтовыми зажимами.

регулировка высоты с винтовыми зажимами. Две поворотные муфты: гибкое позиционирование перекладины и оборудования.

гибкое позиционирование перекладины и оборудования. Материал – нержавеющая сталь: прочность и долговечность.

прочность и долговечность. База Turtle base: устойчивость и компактное хранение.

устойчивость и компактное хранение. Пружинная амортизация: плавное опускание секций.

плавное опускание секций. Монтажные адаптеры: 5/8", 3/8", 1/4" – совместимость с различным оборудованием.

Технические характеристики

Тип: C-stand (стойка-тренога)

C-stand (стойка-тренога) Бренд: Falcon Eyes

Falcon Eyes Модель: LV-3300H

LV-3300H Максимальная высота: 330 см

330 см Максимальная нагрузка: 20 кг

20 кг Количество секций колонны: 3

3 Диаметр секций: 25/30/35 мм

25/30/35 мм Длина перекладины: 135 см

135 см Диаметр перекладины: 16 мм

16 мм Диаметр ног: 25 мм

25 мм Длина в сложенном виде: 130 см

130 см Материал стойки: нержавеющая сталь

нержавеющая сталь Материал муфт и соединителей: алюминиевый сплав

алюминиевый сплав Зажимы: винтовые

винтовые Амортизация: пружинная

пружинная Монтажные адаптеры: 5/8", 3/8", 1/4"

5/8", 3/8", 1/4" Вес: 6.5 кг

6.5 кг Цвет: металлический

Как использовать C-stand

Сборка: установите центральную колонну в базу треноги. Регулировка высоты: раздвиньте секции колонны на нужную высоту и зафиксируйте винтовыми зажимами. Установка перекладины: закрепите перекладину на колонне с помощью поворотной муфты. Крепление оборудования: установите осветитель, фон или другой аксессуар на перекладину или через адаптер. Фиксация: затяните все зажимы и убедитесь в надёжности конструкции.

Преимущества использования

Надёжность: стальная конструкция выдерживает большие нагрузки.

стальная конструкция выдерживает большие нагрузки. Универсальность: подходит для освещения, фонов и аксессуаров.

подходит для освещения, фонов и аксессуаров. Гибкость: две поворотные муфты для позиционирования под любым углом.

две поворотные муфты для позиционирования под любым углом. Мобильность: складывается для удобного хранения и транспортировки.

Совместимость с аксессуарами

Осветители: студийные моноблоки, LED-панели.

студийные моноблоки, LED-панели. Фоны и флаги: тканевые и бумажные фоны, флаги, отражатели.

тканевые и бумажные фоны, флаги, отражатели. Адаптеры: 5/8", 3/8", 1/4" для различных типов оборудования.

Уход и хранение