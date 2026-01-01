Falcon Eyes C-Stand LV-3300H стойка-тренога

Falcon Eyes C-Stand LV-3300H – профессиональная стойка-тренога для студийного оборудования
Falcon Eyes C-Stand LV-3300H (артикул MTG-2952) – это профессиональная стойка-тренога (C-stand) с базой типа Turtle base, предназначенная для установки осветительного оборудования, фонов, флагов и других студийных аксессуаров. Модель отличается высокой грузоподъёмностью (до 20 кг), большой максимальной высотой (330 см) и надёжной стальной конструкцией.
Стойка состоит из треноги, съёмной трёхсекционной телескопической центральной колонны и перекладины длиной 135 см. Две поворотные муфты позволяют гибко позиционировать оборудование под любым углом. Изготовленная из нержавеющей стали (центральная колонна, ножки и перекладина) с алюминиевыми муфтами и зажимами, стойка обеспечивает долговечность и стабильность при интенсивной эксплуатации.
Назначение и применение
- Установка осветительного оборудования: для студийных моноблоков, LED-панелей и софтбоксов.
- Крепление фонов и флагов: для тканевых и бумажных фонов, флагов, отражателей.
- Студийная и выездная работа: для профессиональных фото- и видеостудий.
- Крепление аксессуаров: для микрофонов, мониторов и другого оборудования.
Ключевые особенности
- Максимальная высота 330 см: позволяет работать с верхним светом и крупными объектами.
- Нагрузка до 20 кг: выдерживает профессиональное осветительное оборудование.
- Перекладина 135 см: для крепления фонов, флагов и других аксессуаров.
- Трёхсекционная центральная колонна: регулировка высоты с винтовыми зажимами.
- Две поворотные муфты: гибкое позиционирование перекладины и оборудования.
- Материал – нержавеющая сталь: прочность и долговечность.
- База Turtle base: устойчивость и компактное хранение.
- Пружинная амортизация: плавное опускание секций.
- Монтажные адаптеры: 5/8", 3/8", 1/4" – совместимость с различным оборудованием.
Технические характеристики
- Тип: C-stand (стойка-тренога)
- Бренд: Falcon Eyes
- Модель: LV-3300H
- Максимальная высота: 330 см
- Максимальная нагрузка: 20 кг
- Количество секций колонны: 3
- Диаметр секций: 25/30/35 мм
- Длина перекладины: 135 см
- Диаметр перекладины: 16 мм
- Диаметр ног: 25 мм
- Длина в сложенном виде: 130 см
- Материал стойки: нержавеющая сталь
- Материал муфт и соединителей: алюминиевый сплав
- Зажимы: винтовые
- Амортизация: пружинная
- Монтажные адаптеры: 5/8", 3/8", 1/4"
- Вес: 6.5 кг
- Цвет: металлический
Как использовать C-stand
- Сборка: установите центральную колонну в базу треноги.
- Регулировка высоты: раздвиньте секции колонны на нужную высоту и зафиксируйте винтовыми зажимами.
- Установка перекладины: закрепите перекладину на колонне с помощью поворотной муфты.
- Крепление оборудования: установите осветитель, фон или другой аксессуар на перекладину или через адаптер.
- Фиксация: затяните все зажимы и убедитесь в надёжности конструкции.
Преимущества использования
- Надёжность: стальная конструкция выдерживает большие нагрузки.
- Универсальность: подходит для освещения, фонов и аксессуаров.
- Гибкость: две поворотные муфты для позиционирования под любым углом.
- Мобильность: складывается для удобного хранения и транспортировки.
Совместимость с аксессуарами
- Осветители: студийные моноблоки, LED-панели.
- Фоны и флаги: тканевые и бумажные фоны, флаги, отражатели.
- Адаптеры: 5/8", 3/8", 1/4" для различных типов оборудования.
Уход и хранение
- Храните стойку в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
- Периодически проверяйте затяжку винтовых зажимов.
- При загрязнении протирайте стальные поверхности мягкой сухой тканью.
- Не превышайте максимальную нагрузку – 20 кг.