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Falcon Eyes C-Stand LV-3300H стойка-тренога
Falcon Eyes C-Stand LV-3300H стойка-тренога
Falcon Eyes C-Stand LV-3300H стойка-тренога
Falcon Eyes C-Stand LV-3300H стойка-тренога

Falcon Eyes C-Stand LV-3300H стойка-тренога

Falcon Eyes
Артикул: MTG-2952

Falcon Eyes C-Stand LV-3300H стойка-тренога. Стойка C-Stand с базой типа Turtle base. Съемная 3-х секционная центральная колонна, перекладина и две поворотные муфты. Максимальная высота стойки 330 см, длина перекладины 135 см. Нагрузочная способность до 20 кг. Цвет металлический. Вес 6.5 кг.

Описание

Falcon Eyes C-Stand LV-3300H – профессиональная стойка-тренога для студийного оборудования

Falcon Eyes C-Stand LV-3300H (артикул MTG-2952) – это профессиональная стойка-тренога (C-stand) с базой типа Turtle base, предназначенная для установки осветительного оборудования, фонов, флагов и других студийных аксессуаров. Модель отличается высокой грузоподъёмностью (до 20 кг), большой максимальной высотой (330 см) и надёжной стальной конструкцией.

Стойка состоит из треноги, съёмной трёхсекционной телескопической центральной колонны и перекладины длиной 135 см. Две поворотные муфты позволяют гибко позиционировать оборудование под любым углом. Изготовленная из нержавеющей стали (центральная колонна, ножки и перекладина) с алюминиевыми муфтами и зажимами, стойка обеспечивает долговечность и стабильность при интенсивной эксплуатации.

Назначение и применение

  • Установка осветительного оборудования: для студийных моноблоков, LED-панелей и софтбоксов.
  • Крепление фонов и флагов: для тканевых и бумажных фонов, флагов, отражателей.
  • Студийная и выездная работа: для профессиональных фото- и видеостудий.
  • Крепление аксессуаров: для микрофонов, мониторов и другого оборудования.

Ключевые особенности

  • Максимальная высота 330 см: позволяет работать с верхним светом и крупными объектами.
  • Нагрузка до 20 кг: выдерживает профессиональное осветительное оборудование.
  • Перекладина 135 см: для крепления фонов, флагов и других аксессуаров.
  • Трёхсекционная центральная колонна: регулировка высоты с винтовыми зажимами.
  • Две поворотные муфты: гибкое позиционирование перекладины и оборудования.
  • Материал – нержавеющая сталь: прочность и долговечность.
  • База Turtle base: устойчивость и компактное хранение.
  • Пружинная амортизация: плавное опускание секций.
  • Монтажные адаптеры: 5/8", 3/8", 1/4" – совместимость с различным оборудованием.

Технические характеристики

  • Тип: C-stand (стойка-тренога)
  • Бренд: Falcon Eyes
  • Модель: LV-3300H
  • Максимальная высота: 330 см
  • Максимальная нагрузка: 20 кг
  • Количество секций колонны: 3
  • Диаметр секций: 25/30/35 мм
  • Длина перекладины: 135 см
  • Диаметр перекладины: 16 мм
  • Диаметр ног: 25 мм
  • Длина в сложенном виде: 130 см
  • Материал стойки: нержавеющая сталь
  • Материал муфт и соединителей: алюминиевый сплав
  • Зажимы: винтовые
  • Амортизация: пружинная
  • Монтажные адаптеры: 5/8", 3/8", 1/4"
  • Вес: 6.5 кг
  • Цвет: металлический

Как использовать C-stand

  1. Сборка: установите центральную колонну в базу треноги.
  2. Регулировка высоты: раздвиньте секции колонны на нужную высоту и зафиксируйте винтовыми зажимами.
  3. Установка перекладины: закрепите перекладину на колонне с помощью поворотной муфты.
  4. Крепление оборудования: установите осветитель, фон или другой аксессуар на перекладину или через адаптер.
  5. Фиксация: затяните все зажимы и убедитесь в надёжности конструкции.

Преимущества использования

  • Надёжность: стальная конструкция выдерживает большие нагрузки.
  • Универсальность: подходит для освещения, фонов и аксессуаров.
  • Гибкость: две поворотные муфты для позиционирования под любым углом.
  • Мобильность: складывается для удобного хранения и транспортировки.

Совместимость с аксессуарами

  • Осветители: студийные моноблоки, LED-панели.
  • Фоны и флаги: тканевые и бумажные фоны, флаги, отражатели.
  • Адаптеры: 5/8", 3/8", 1/4" для различных типов оборудования.

Уход и хранение

  • Храните стойку в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
  • Периодически проверяйте затяжку винтовых зажимов.
  • При загрязнении протирайте стальные поверхности мягкой сухой тканью.
  • Не превышайте максимальную нагрузку – 20 кг.

Комплектация

  • Стойка-тренога (база Turtle base) – 1 шт.
  • Центральная колонна (3 секции) – 1 шт.
  • Перекладина (135 см) – 1 шт.
  • Поворотные муфты – 2 шт.
  • Шаровая мини-головка – 1 шт.

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