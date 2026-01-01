Характеристики:
- Стойка с 3 секциями и 2 фиксаторами
- Допустимая нагрузка: 8кг
- Максимальная высота: 175 см
- Ноги складываются в одну плоскость для удобства хранения
Москва
Малая Семеновская 3с6
Avenger A2018F стойка C-Stand 18 стальная хромированная. Стойка из хромированной стали со съемной центральной колонной из 3 секций с 2 фиксаторами. Ноги стойки складываются в одну плоскость для удобства хранения. Максимальная нагрузка - 8 кг, максимальная высота - 1.75 м.
Характеристики:
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