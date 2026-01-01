SmallRig MB2734 набор винтов Screw Set

Fotokvant FLH-18 – складной винт 1/4".
Используется для крепления камеры на ремешок или рюкзак. Максимальная нагрузка – около 1 кг. Длина ножки - 1 см, ширина шляпки - 3 мм. Комплектация – 1 шт. Материал изготовления – сталь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Набор винтов SmallRig MB2734 Screw Set для студийного оборудования.
Набор винтов для фотооборудования SmallRig. Включает шесть типов винтов 1/4", 3/8", M2, M2,5, M3, M4. Всего 26 шт. с внутренним шестигранником, шлицевой головкой и типа Phillips. Винты изготовлены из нержавеющей стали.
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Fotokvant FLH-18 – складной винт 1/4".
Используется для крепления камеры на ремешок или рюкзак. Максимальная нагрузка – около 1 кг. Длина ножки - 1 см, ширина шляпки - 3 мм. Комплектация – 1 шт. Материал изготовления – сталь.
Сумка Falcon Eyes LSB-48 PRO для студийного оборудования.
Трехсекционная сумка для транспортировки и хранения студийного оборудования. Размер - 120х20х20 см. Вес - 1,09 кг.
Винт Fotokvant FLH-70 для студийного оборудования. Металлический винт со стандартной резьбой 1/4". Длина резьбы - 25 мм. Рекомендуется использовать с гайкой FLH-71.
Фон бумажный Vibrantone VBRT2212 Sunflower 12, размер - 2,1x11 м, цвет - солнечный.
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Фон бумажный Vibrantone VBRT2214 Yellow 14, размер - 2,1x11 м, цвет - желтый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.
Vibrantone VBRT2215 Abricot 15, размер - 2,1x11 м, цвет - абрикосовый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.
Гайка 1/4 дюйма Fotokvant FLH-71 для студийного оборудования. Стальная гайка для студийного оборудования со стандартной резьбой 1/4". Ну, вы же знаете как они теряются...
Vibrantone VBRT2227 Ocean Blue 27, размер - 2,1x11 м, цвет - океанический голубой.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.