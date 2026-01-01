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SmallRig MB2734 набор винтов Screw Set
SmallRig MB2734 набор винтов Screw Set
SmallRig MB2734 набор винтов Screw Set
SmallRig MB2734 набор винтов Screw Set
SmallRig MB2734 набор винтов Screw Set

SmallRig MB2734 набор винтов Screw Set

SmallRig
Артикул: DAN-4944

Набор винтов SmallRig MB2734 Screw Set для студийного оборудования.

Набор винтов для фотооборудования SmallRig. Включает шесть типов винтов 1/4", 3/8", M2, M2,5, M3, M4. Всего 26 шт. с внутренним шестигранником, шлицевой головкой и типа Phillips. Винты изготовлены из нержавеющей стали.

Описание

SmallRig MB2734 набор винтов Screw Set

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