Avenger D200B 2 1/2 GRIP HEAD BLACK держатель осветительного оборудования

Avenger
Артикул: NVF-2150

Avenger 2 1/2 GRIP HEAD BLACK – металлический зажим черного цвета для установки на стандартную стойку (втулочный адаптер 16 мм). Предназначен для установки флагов, отражателей, журавлей, штанг и прочего студийного оборудования.

Описание

  • крепление – 5/8" (16 мм) втулка без резьбы
  • цвет – черный
  • материал – алюминий
  • вес, кг – 0,667

