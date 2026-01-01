KUPO KS-053 Adapter for thread 3/8’’-16 to 1/4’’- 20 адаптер

Характеристики:
- Высота адаптера 6 мм
- Материал сталь
- Вес 10 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект из пяти переходников с резьбы 3/8"-16F на резьбу 1/4"-20M.
Характеристики:
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