Kupo KS091 5/8" Light Stud For 4 Ways Clamp штифт 5/8” для крепежной головки

Арт. DAN-7872

Сумка-противовес Fotokvant Sand bag-02.

Мешок для песка изготовлена из черного нейлона и имеет дизайн сумки. Такая конструкция позволяет использовать противовес непосредственно на журавле или поставить его на ножки стойки. Мешок вмещает 3 кг песка. На одной из сторон имеется кольцо на другой карабин для крепления на крючке.