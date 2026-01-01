Kupo KS091 5/8" Light Stud For 4 Ways Clamp штифт 5/8” для крепежной головки

Втулочный адаптер Avenger E300.
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Малая Семеновская 3с6
Kupo 5/8" Light Stud For 4 Ways Clamp – штифт 5/8 дюйма (16 мм) для крепежной головки-зажима, длина 108 мм.
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Втулочный адаптер Avenger E300.
Kupo KS078 BABY PIN WITH 3/8"-16 MALE THREADED BOLT - штифт-адаптер с 5/8" на 3/8".
Штифт Вaby stud длиной 3,5 дюйма, имеет с одной стороны диаметр 5/8”, а с другой наружную резьбу 3/8", для завинчивания в крепежное резьбовое отверстие на голове Gobo head или зажиме Convi clamp.
Manfrotto 620-12 переходник-адаптер со штифта 28 мм на внешнюю резьбу M12.
Материал - сталь. Масса - 300 г.
Avenger F300 – кронштейн для крепления на стену или потолок. Освобождает площадь пола и дает возможность установки студийного оборудования. Имеет крепление диаметром 1 и 1/8 дюйма (28 мм).
Сумка-противовес Fotokvant Sand bag-02.
Мешок для песка изготовлена из черного нейлона и имеет дизайн сумки. Такая конструкция позволяет использовать противовес непосредственно на журавле или поставить его на ножки стойки. Мешок вмещает 3 кг песка. На одной из сторон имеется кольцо на другой карабин для крепления на крючке.
Kupo 5/8" Male adaptor for 4 ways clamp – штифт 5/8 дюйма (16 мм) переходник с внешней резьбой. Длина 66 мм.
Лента-органайзер Fotokvant Tape-29B для организации проводов в студии, синяя.
Текстильная лента-липучка, устойчивая к воздействию влаги. Идеально подходит для скрепления и упорядочивания проводов. Лента прочная, выдерживает большое количество циклов "склеил-раскрыл". Длина - 5 м. Цвет - синий.
KUPO 40” extension grip arm silver – кронштейн длиной 40 дюймов (1085 мм) в комплекте с зажимом.
Цвет – серебристый.
Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм). Цвет серебро. Предназначен для использования со стойками серии Century.