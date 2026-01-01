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Kupo KS091 5/8" Light Stud For 4 Ways Clamp штифт 5/8” для крепежной головки

Kupo KS091 5/8" Light Stud For 4 Ways Clamp штифт 5/8” для крепежной головки

Kupo
Артикул: OLE-0682

Kupo 5/8" Light Stud For 4 Ways Clamp – штифт 5/8 дюйма (16 мм) для крепежной головки-зажима, длина 108 мм.

Описание

Kupo KS091 5/8" Light Stud For 4 Ways Clamp штифт 5/8” для крепежной головки

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