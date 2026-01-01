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Fotokvant FLH-42 соединяющий винт 3/8" для камеры

Fotokvant FLH-42 соединяющий винт 3/8" для камеры

Fotokvant
Артикул: NVF-7815

Fotokvant FLH-42 – соединяющий винт для камеры. Длина – 25,4 мм. Имеет стандартную резьбу 3/8". В торце шестигранный шлиц под гаечный ключ. В комплекте - 1 шт.

Описание

Fotokvant FLH-42 соединяющий винт 3/8" для камеры

Комплектация

  • Винт соеденительный – 1 шт.

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