Fotokvant FLH-88 адаптер 1/4 диаметр 34 мм для наращивания высоты

Kupo KS052 3/8’’-16F to 1/4’’-20M adapter - адаптер-переходник с 3/8" на 1/4". Переходник для конвертации внутренней резьбы 3/8" на наружную резьбу 1/4". Изготовлен из латуни.
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Малая Семеновская 3с6
Подъемный адаптер Fotokvant FLH-88 1/4, диаметр - 34 мм.
Подъемный адаптер предназначен для компенсации разницы в высоте. Имеет стандартную резьбу 1/4 дюйма, диаметр - 34 мм. Изготовлен из металла.
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Kupo KS052 3/8’’-16F to 1/4’’-20M adapter - адаптер-переходник с 3/8" на 1/4". Переходник для конвертации внутренней резьбы 3/8" на наружную резьбу 1/4". Изготовлен из латуни.
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