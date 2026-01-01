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Fotokvant FLH-88 адаптер 1/4 диаметр 34 мм для наращивания высоты
Fotokvant FLH-88 адаптер 1/4 диаметр 34 мм для наращивания высоты
Fotokvant FLH-88 адаптер 1/4 диаметр 34 мм для наращивания высоты

Fotokvant FLH-88 адаптер 1/4 диаметр 34 мм для наращивания высоты

Fotokvant
Артикул: DAN-8045

Подъемный адаптер Fotokvant FLH-88 1/4, диаметр - 34 мм.

Подъемный адаптер предназначен для компенсации разницы в высоте. Имеет стандартную резьбу 1/4 дюйма, диаметр - 34 мм. Изготовлен из металла.

Описание

Fotokvant FLH-88 адаптер 1/4 диаметр 34 мм для наращивания высоты

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