images
images
Fotokvant FLH-77 винт 1/4 под шестигранник с потайной головкой
Fotokvant FLH-77 винт 1/4 под шестигранник с потайной головкой

Fotokvant FLH-77 винт 1/4 под шестигранник с потайной головкой

Fotokvant
Артикул: DAN-3939

Винт Fotokvant FLH-77 1/4 под шестигранник с потайной головкой.

Запасной винт со стандартной резьбой 1/4"  для студийного оборудования. Изготовлен из металла.

Описание

Fotokvant FLH-77 винт 1/4 под шестигранник с потайной головкой

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Fotokvant FLH-45 складной винт для крепления камеры 1/4&quot; с ушком на штативы и моноподы
Fotokvant FLH-45 складной винт для крепления камеры 1/4&quot; с ушком на штативы и моноподы
Fotokvant FLH-45 складной винт для крепления камеры 1/4&quot; с ушком на штативы и моноподы
Арт. NVF-9996
Fotokvant FLH-45 складной винт для крепления камеры 1/4" с ушком на штативы и моноподы
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 23 ч

Fotokvant FLH-45 - складной винт 1/4". Винт со складным ушком для крепления камеры на штативы и моноподы. Винт изготовлен из металла и имеет резьбу 1/4".

-10 %250 ₽
220 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant RCL-S2 металлический зажим-струбцина краб
Fotokvant RCL-S2 металлический зажим-струбцина краб
Fotokvant RCL-S2 металлический зажим-струбцина краб
Арт. NVF-3017
Fotokvant RCL-S2 металлический зажим-струбцина краб
Наличие
более 10 шт

Fotokvant RCL-S2 – надежный металлический зажим-струбцина для установки фотооборудования и аксессуаров на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности. Подходит для винтового крепления 1/4" и 3/8". Минимальный диаметр отверстия – 10 мм, максимальный – 41 мм. Вес – 128 г. Максимальная нагрузка – 3 кг.

Данный зажим получил собственное прозвище - "краб", за подобие клеши и силу зажима.

590 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-70 винт болт 1/4 дюйма 20х1 дюйм длина 25 мм
Fotokvant FLH-70 винт болт 1/4 дюйма 20х1 дюйм длина 25 мм
Fotokvant FLH-70 винт болт 1/4 дюйма 20х1 дюйм длина 25 мм
Арт. DAN-3459
Fotokvant FLH-70 винт болт 1/4 дюйма 20х1 дюйм длина 25 мм
Наличие
более 10 шт

Винт Fotokvant FLH-70 для студийного оборудования. Металлический винт со стандартной резьбой 1/4". Длина резьбы - 25 мм. Рекомендуется использовать с гайкой FLH-71.

70 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-03 адаптер резьбовой с площадкой 1/4–3/8 дюйма
Fotokvant FLH-03 адаптер резьбовой с площадкой 1/4–3/8 дюйма
Fotokvant FLH-03 адаптер резьбовой с площадкой 1/4–3/8 дюйма
Арт. NVF-6280
Fotokvant FLH-03 адаптер резьбовой с площадкой 1/4–3/8 дюйма
Наличие
более 10 шт

Fotokvant FLH-03 – алюминиевый резьбовой адаптер-переходник с 1/4 на 3/8 дюйма для камер, штативов и моноподов. Наружная резьба – 3/8", внутренняя 1/4", высота, мм – 16. 

160 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant FLH-07-IR винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-07-IR винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-07-IR винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Арт. NVF-3014
Fotokvant FLH-07-IR винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 23 ч

Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из железа с никеливым покрытием. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.

-10 %220 ₽
190 ₽
В корзину

Видео

Элен Левит – самый прославленный, но неизвестный фотограф своего времени
Элен Левит – самый прославленный, но неизвестный фотограф своего времени
Фотосъемка жидкости в студии
Фотосъемка жидкости в студии
УОЛТЕР ЧАНДОХА – КОШАЧЬИХ ДЕЛ МАЭСТРО
УОЛТЕР ЧАНДОХА – КОШАЧЬИХ ДЕЛ МАЭСТРО
Очень просто о 10 ошибках начинающего фотографа
Очень просто о 10 ошибках начинающего фотографа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.