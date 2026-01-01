Fotokvant FLH-77 винт 1/4 под шестигранник с потайной головкой

Арт. NVF-3017

Fotokvant RCL-S2 – надежный металлический зажим-струбцина для установки фотооборудования и аксессуаров на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности. Подходит для винтового крепления 1/4" и 3/8". Минимальный диаметр отверстия – 10 мм, максимальный – 41 мм. Вес – 128 г. Максимальная нагрузка – 3 кг.

Данный зажим получил собственное прозвище - "краб", за подобие клеши и силу зажима.