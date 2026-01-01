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Sekonic L-478DR-EL флэшметр
Sekonic L-478DR-EL флэшметр
Sekonic L-478DR-EL флэшметр
Sekonic L-478DR-EL флэшметр

Sekonic L-478DR-EL флэшметр

Sekonic
Артикул: DAN-2810

Sekonic L-478DR-EL флэшметр с сенсорным экраном.

Обладает большими возможностями, необходимыми для фотографов и видеооператоров. Компактный размер. Интерфейс, дружественный к пользователю. Большой ЖК-экран 2,7 дюйма, на котором отображается вся необходимая информация. С помощью программного обеспечения Data Transfer и мишени Sekonic или X-Rite Brand, флэшметр калибруется под вашу камеру. Также предусмотрен мануальный ввод данных. Данная модель позволяет дистанционно запускать импульсные осветительные приборы Elinchrom, совместимые с системой Elinchrom Skyport, а также управлять ими.

Описание

Технические характеристики:

  • вес, кг - 0,140
  • режимы измерения импульсного света - проводной/беспроводной/без синхронизации
  • диапазон измерений постоянного света (для ISO 100) - падающий свет: EV - 2 - EV 22.9/отраженный свет EV
  • диапазон измерений импульсного света (для ISO 100) - падающий свет f/1.0 - f/128.9/отраженный свет f/2
  • диапазон измерения освещенности - 0,63 - 2000000 люкс / 0.10 - 180000 фут-кандел
  • диапазон измерения яркости - 1 - 980000 кандел/м2 / 0.29 - 290000 фут-ламбертов
  • диапазон чувствительности пленки ISO - 3 - 409600 (с шагом 1/3 ступени)
  • диапазон значений выдержки при постоянном свете - 30 мин. - 1/64,000 сек. (с шагом 1, 1/2, 1/3 ступени)
  • диапазон значений выдержки при импульсном свете - 30 мин. - 1/1000 сек. (с шагом 1, 1/2, 1/3 ступени)
  • диапазон значений диафрагмы - f/0.5 - f/161.2 (с шагом 1, 1/2, 1/3 ступени)
  • функция памяти - да
  • батарея (питание) - две 1.5 В батареи АAA
  • способы измерения - по падающему/отраженному свету
  • датчик - 2 кремниевых фотодиода (падающий/отраженный свет)
  • размер, см - 5,7x14x2,6

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