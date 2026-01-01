Sekonic L-478DR-EL флэшметр

Технические характеристики:
- вес, кг - 0,140
- режимы измерения импульсного света - проводной/беспроводной/без синхронизации
- диапазон измерений постоянного света (для ISO 100) - падающий свет: EV - 2 - EV 22.9/отраженный свет EV
- диапазон измерений импульсного света (для ISO 100) - падающий свет f/1.0 - f/128.9/отраженный свет f/2
- диапазон измерения освещенности - 0,63 - 2000000 люкс / 0.10 - 180000 фут-кандел
- диапазон измерения яркости - 1 - 980000 кандел/м2 / 0.29 - 290000 фут-ламбертов
- диапазон чувствительности пленки ISO - 3 - 409600 (с шагом 1/3 ступени)
- диапазон значений выдержки при постоянном свете - 30 мин. - 1/64,000 сек. (с шагом 1, 1/2, 1/3 ступени)
- диапазон значений выдержки при импульсном свете - 30 мин. - 1/1000 сек. (с шагом 1, 1/2, 1/3 ступени)
- диапазон значений диафрагмы - f/0.5 - f/161.2 (с шагом 1, 1/2, 1/3 ступени)
- функция памяти - да
- батарея (питание) - две 1.5 В батареи АAA
- способы измерения - по падающему/отраженному свету
- датчик - 2 кремниевых фотодиода (падающий/отраженный свет)
- размер, см - 5,7x14x2,6