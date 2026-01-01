Datacolor SpyderCHECKR Photo фотошкала.

- Постоянное управление цветом при работе с RAW с помощью SpyderCheckr, с его мощным программным обеспечением обеспечивают, становится простым и оперативным, что сокращает время обработки изображения и дает эталон цвета для любой камеры
- Шкала нейтрального серого и серая рамка для построения баланса белого и анализа визуальной нейтральности
- Дополнительные поля телесных оттенков для портретной и фэшн фотосъемки
- Износостойкая, экологически безопасная складывающаяся конструкция для легкой транспортировки и использования в поле, а также с заменяемыми целевыми полями, гнездом под штатив и индикаторной полоской потери цвета*
- Спектрально нейтральный SpyderCube одинакового реагирует на любые условия освещения будь то студия или работа в поле, что позволяет с легкостью корректировать баланс белого и экспозицию
- Возможность мгновенно скорректировать баланс белого настройками цветовой температуры
- Включает черную ловушку и хромированный шарик для управления воспроизведением светов и теней при любой съемке
- Простое в использовании программное обеспечение, совместимое с Adobe Lightroom, Photoshop, Elements и Camera Raw, создает пресеты калибровки, которые можно использовать непосредственно в работе с цифровой фотографией. Не требуется обработка с использованием профилей DNG; включена опция калибровки при нескольких источниках света
* FadeCheckr - это светочувствительное поле, позволяющее отслеживать экспонирование целевого объекта, а также предупреждающее о необходимости замены полей.
В комплекте
- Программное обеспечение SpyderCheckr на компакт-диске
- Краткое руководство пользователя
- Пластиковый чехол Spyder Checkr Photo
- Две съемных шкалы Spyder Checkr Photo
- Номер для активации ПО
Системные требования:
- Windows XP, Windows Vista, Windows 7
- Mac OS X (10.4 или более новая версия)
- 128 МБ ОЗУ
- 100 Мб свободного дискового пространства
- Adobe Lightroom, Adobe Photoshop или Photoshop Elements с Adobe Camera Raw