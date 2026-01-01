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Datacolor SpyderCHECKR Photo фотошкала
Datacolor SpyderCHECKR Photo фотошкала
Datacolor SpyderCHECKR Photo фотошкала
Datacolor SpyderCHECKR Photo фотошкала
Datacolor SpyderCHECKR Photo фотошкала
Datacolor SpyderCHECKR Photo фотошкала

Datacolor SpyderCHECKR Photo фотошкала

Datacolor
Артикул: DAN-9711

Datacolor SpyderCHECKR Photo фотошкала.

SpyderCheckr помогает добиться постоянной цветопередачи в любой день с любой фотокамерой и с легкостью использовать результаты настройки в популярных программах конвертации RAW, таких как Adobe Photoshop и Lightroom. Продукт надежен, экологически безопасен, включает 48 цветовых полей, специально отобранных по спектру и простое в использовании программное обеспечение для калибровки. Обеспечивая правильную и постоянную цветопередачу с самого начала, SpyderCheckr значительно ускоряет обработку изображений.

Описание

  • Постоянное управление цветом при работе с RAW с помощью SpyderCheckr, с его мощным программным обеспечением обеспечивают, становится простым и оперативным, что сокращает время обработки изображения и дает эталон цвета для любой камеры
  • Шкала нейтрального серого и серая рамка для построения баланса белого и анализа визуальной нейтральности
  • Дополнительные поля телесных оттенков для портретной и фэшн фотосъемки
  • Износостойкая, экологически безопасная складывающаяся конструкция для легкой транспортировки и использования в поле, а также с заменяемыми целевыми полями, гнездом под штатив и индикаторной полоской потери цвета*
  • Спектрально нейтральный SpyderCube одинакового реагирует на любые условия освещения будь то студия или работа в поле, что позволяет с легкостью корректировать баланс белого и экспозицию
  • Возможность мгновенно скорректировать баланс белого настройками цветовой температуры
  • Включает черную ловушку и хромированный шарик для управления воспроизведением светов и теней при любой съемке
  • Простое в использовании программное обеспечение, совместимое с Adobe Lightroom, Photoshop, Elements и Camera Raw, создает пресеты калибровки, которые можно использовать непосредственно в работе с цифровой фотографией. Не требуется обработка с использованием профилей DNG; включена опция калибровки при нескольких источниках света

* FadeCheckr - это светочувствительное поле, позволяющее отслеживать экспонирование целевого объекта, а также предупреждающее о необходимости замены полей.

В комплекте

  • Программное обеспечение SpyderCheckr на компакт-диске
  • Краткое руководство пользователя
  • Пластиковый чехол Spyder Checkr Photo
  • Две съемных шкалы Spyder Checkr Photo
  • Номер для активации ПО

Системные требования:

  • Windows XP, Windows Vista, Windows 7
  • Mac OS X (10.4 или более новая версия)
  • 128 МБ ОЗУ
  • 100 Мб свободного дискового пространства
  • Adobe Lightroom, Adobe Photoshop или Photoshop Elements с Adobe Camera Raw

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