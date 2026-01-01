Артикул: DAN-9711

Datacolor SpyderCHECKR Photo фотошкала.

SpyderCheckr помогает добиться постоянной цветопередачи в любой день с любой фотокамерой и с легкостью использовать результаты настройки в популярных программах конвертации RAW, таких как Adobe Photoshop и Lightroom. Продукт надежен, экологически безопасен, включает 48 цветовых полей, специально отобранных по спектру и простое в использовании программное обеспечение для калибровки. Обеспечивая правильную и постоянную цветопередачу с самого начала, SpyderCheckr значительно ускоряет обработку изображений.