Godox LSD40 фотобокс с LED подсветкой

Описание

Конструкция представляет собой трубчатый каркас с надетым на него кожухом с внутренними серебристыми отражающими поверхностями. На гранях кожуха фотобокса есть три отверстия закрытые клапанами на липучке. Два больших отверстия расположены на передней и верхней гранях фотобокса и предназначены для фотографирования объектов с разных ракурсов. Маленькое отверстие (на верхней грани) предназначено для заведения кабелей питания светодиодных линеек внутрь фотобокса. Фотографирование предметов также можно осуществлять полностью откинув переднюю стенку фотобокса.

Крепление светодиодных линеек производится за счет пластиковых клипс (в комплекте) на верхние либо на вертикальные ребра внутрь фотобокса.

Для получения более рассеянного света, в комплекте предусмотрен тканевый светорассеиватель, фиксация которого осуществляется за счет резиновых петель к трубчатому каркасу фотобокса. Для получения более качественного светотеневого рисунка - положение светорассеивателя можно регулировать по высоте.

В комплекте предусмотрено два пластиковых полуматовых фона. Цвета фонов: черный и белый. Крепление фона к каркасу производится двумя комплектными прищепками.

Освещение фотобокса осуществляется двумя мощными светодиодными линейками. С помощью кабеля со штекером, каждая линейка подключается к адаптеру питания Godox LSC2.

Раздельная регулировка яркости линеек и их выключение производится за счет двух диммеров, находящихся на корпусе адаптера питания.

Суммарная мощность всех светодиодов составляет 40 Вт. Цветовая температура осветителей - 5800 К ± 200 К. Индекс цветопередачи CRI составляет более 96.

Для хранения и транспортировки в комплекте предусмотрена мягкая нейлоновая сумка-чехол на молнии с ручками.