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Fotokvant LAD AI-67 реверсивное кольцо байонет Nikon - 67 мм
Fotokvant LAD AI-67 реверсивное кольцо байонет Nikon - 67 мм
Fotokvant LAD AI-67 реверсивное кольцо байонет Nikon - 67 мм
Fotokvant LAD AI-67 реверсивное кольцо байонет Nikon - 67 мм

Fotokvant LAD AI-67 реверсивное кольцо байонет Nikon - 67 мм

Fotokvant
Артикул: NVF-9815

Fotokvant LAD AI-67 - реверсивное кольцо для объектива Nikon с диаметром резьбы под фильтры - 67 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.

Материал - металл.

Описание

Fotokvant LAD AI-67 реверсивное кольцо байонет Nikon - 67 мм

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