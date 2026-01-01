Fotokvant LADR 67-67 реверсивное кольцо для макросъемки

Fotokvant FLH-45 - складной винт 1/4".
Винт со складным ушком для крепления камеры на штативы и моноподы. Винт изготовлен из металла и имеет резьбу 1/4".
Реверсивное кольцо Fotokvant LADR 67-67 для макросъемки на объективы диаметром 67 мм.
Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к объективу, установленному на камеру стандартно. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Внимание! Если объектив, который был установлен стандартно, имеет фокусное расстояние 50 мм, то прикрепляемый к нему объектив должен иметь фокусное расстояние не менее 120 мм. Материал кольца - металл.
Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 52-67.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 52-67 мм.
Наглазник для камер Nikon Fotokvant Eyecup DK-25.
Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.
Fotokvant SBF-1 - диффузор для встроенной вспышки фотоаппарата системы Nikon/Canon/Pentax.
Складной рассеиватель на просвет, предназначен для смягчения света от встроенной вспышки фотоаппарата. Представляет собой тонкую панель из ABS-пластика. Легко устанавливается на фотокамеру и обеспечивает мягкое освещение, убирает глубокие тени.
Размер - 9,5x10,8x8 см.
Fotokvant LADR 58-67 - реверсивное кольцо для макросъемки на объективы диаметрами 58 и 67 мм.
Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к объективу, установленному на камеру стандартно. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Внимание! Если объектив, который был установлен стандартно, имеет фокусное расстояние 50 мм, то прикрепляемый к нему объектив должен иметь фокусное расстояние не менее 120 мм. Материал кольца - металл.
Fotokvant FLH-18 – складной винт 1/4".
Используется для крепления камеры на ремешок или рюкзак. Максимальная нагрузка – около 1 кг. Длина ножки - 1 см, ширина шляпки - 3 мм. Комплектация – 1 шт. Материал изготовления – сталь.
Fotokvant LADR 52-52 - реверсивное кольцо для макросъемки на объективы диаметрами 52 и 52 мм.
Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к объективу, установленному на камеру стандартно. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Внимание! Если объектив, который был установлен стандартно, имеет фокусное расстояние 50 мм, то прикрепляемый к нему объектив должен иметь фокусное расстояние не менее 120 мм. Материал кольца - металл.
Fotokvant LAD AI-67 - реверсивное кольцо для объектива Nikon с диаметром резьбы под фильтры - 67 мм.
Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.
Материал - металл.
Fotokvant LADR 58-58 - реверсивное кольцо для макросъемки на объективы диаметрами 58 и 58 мм.
Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к объективу, установленному на камеру стандартно. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Внимание! Если объектив, который был установлен стандартно, имеет фокусное расстояние 50 мм, то прикрепляемый к нему объектив должен иметь фокусное расстояние не менее 120 мм. Материал кольца - металл.