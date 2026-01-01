Fotokvant LADR 67-67 реверсивное кольцо для макросъемки

Арт. NVF-9652

Fotokvant LADR 58-67 - реверсивное кольцо для макросъемки на объективы диаметрами 58 и 67 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к объективу, установленному на камеру стандартно. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Внимание! Если объектив, который был установлен стандартно, имеет фокусное расстояние 50 мм, то прикрепляемый к нему объектив должен иметь фокусное расстояние не менее 120 мм. Материал кольца - металл.