images
images
images
images
Fotokvant LAD AI-77 реверсивное кольцо байонет Nikon - 77 мм
Fotokvant LAD AI-77 реверсивное кольцо байонет Nikon - 77 мм
Fotokvant LAD AI-77 реверсивное кольцо байонет Nikon - 77 мм
Fotokvant LAD AI-77 реверсивное кольцо байонет Nikon - 77 мм

Fotokvant LAD AI-77 реверсивное кольцо байонет Nikon - 77 мм

Fotokvant
Артикул: NVF-9817

Fotokvant LAD AI-77 - реверсивное кольцо для объектива Nikon с диаметром резьбы под фильтры - 77 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.

Подходит для камер Nikon AI D3100 d7100 D7000 D5100 D5000 для объективов 18-55 мм и 50 мм F1.8. Материал - металл.

Описание

Fotokvant LAD AI-77 реверсивное кольцо байонет Nikon - 77 мм

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant FLH-03 Black адаптер резьбовой с площадкой 1/4–3/8 дюйма черный
Fotokvant FLH-03 Black адаптер резьбовой с площадкой 1/4–3/8 дюйма черный
Fotokvant FLH-03 Black адаптер резьбовой с площадкой 1/4–3/8 дюйма черный
Арт. DAN-9595
Fotokvant FLH-03 Black адаптер резьбовой с площадкой 1/4–3/8 дюйма черный
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant FLH-03 – алюминиевый резьбовой адаптер-переходник с 1/4 на 3/8 дюйма для камер, штативов и моноподов. Наружная резьба – 3/8", внутренняя 1/4", высота, мм – 16. 

160 ₽
В корзину
Fotokvant LAD AI-67 реверсивное кольцо байонет Nikon - 67 мм
Fotokvant LAD AI-67 реверсивное кольцо байонет Nikon - 67 мм
Fotokvant LAD AI-67 реверсивное кольцо байонет Nikon - 67 мм
Арт. NVF-9815
Fotokvant LAD AI-67 реверсивное кольцо байонет Nikon - 67 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant LAD AI-67 - реверсивное кольцо для объектива Nikon с диаметром резьбы под фильтры - 67 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.

Материал - металл.

320 ₽
В корзину
Fotokvant LAD AI-49 реверсивное кольцо байонет Nikon - 49 мм
Fotokvant LAD AI-49 реверсивное кольцо байонет Nikon - 49 мм
Fotokvant LAD AI-49 реверсивное кольцо байонет Nikon - 49 мм
Арт. NVF-9810
Fotokvant LAD AI-49 реверсивное кольцо байонет Nikon - 49 мм
Наличие
более 10 шт

Fotokvant LAD AI-49 - реверсивное кольцо для объектива Nikon с диаметром резьбы под фильтры - 49 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.

Подходит для камер Nikon AI D3100 d7100 D7000 D5100 D5000 для объективов 18-55 мм и 50 мм F1.8. Материал - металл.

230 ₽
В корзину
Fotokvant LADR 77-77 реверсивное кольцо для макросъемки
Fotokvant LADR 77-77 реверсивное кольцо для макросъемки
Fotokvant LADR 77-77 реверсивное кольцо для макросъемки
Арт. DAN-1744
Fotokvant LADR 77-77 реверсивное кольцо для макросъемки
Наличие
в наличии 1-3 шт

Реверсивное кольцо Fotokvant LADR 77-77 для макросъемки на объективы диаметром 77 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к объективу, установленному на камеру стандартно. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Внимание! Если объектив, который был установлен стандартно, имеет фокусное расстояние 50 мм, то прикрепляемый к нему объектив должен иметь фокусное расстояние не менее 120 мм. Материал кольца - металл.

570 ₽
В корзину
Fotokvant LAD AI-62 реверсивное кольцо байонет Nikon - 62 мм
Fotokvant LAD AI-62 реверсивное кольцо байонет Nikon - 62 мм
Fotokvant LAD AI-62 реверсивное кольцо байонет Nikon - 62 мм
Арт. NVF-9814
Fotokvant LAD AI-62 реверсивное кольцо байонет Nikon - 62 мм
Наличие
более 10 шт

Fotokvant LAD AI-62 - реверсивное кольцо для объектива Nikon с диаметром резьбы под фильтры - 62 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.

Подходит для камер Nikon AI D3100 d7100 D7000 D5100 D5000 для объективов 18-55 мм и 50 мм F1.8. Материал - металл.

290 ₽
В корзину
Fotokvant LAD AI-58 реверсивное кольцо байонет Nikon - 58 мм
Fotokvant LAD AI-58 реверсивное кольцо байонет Nikon - 58 мм
Fotokvant LAD AI-58 реверсивное кольцо байонет Nikon - 58 мм
Арт. NVF-9812
Fotokvant LAD AI-58 реверсивное кольцо байонет Nikon - 58 мм
Наличие
в наличии 4-10 шт

Fotokvant LAD AI-58 - реверсивное кольцо для объектива Nikon с диаметром резьбы под фильтры - 58 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.

Подходит для камер Nikon AI D3100 d7100 D7000 D5100 D5000 для объективов 18-55 мм и 50 мм F1.8. Материал - металл.

260 ₽
В корзину

Видео

Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Ева Арнольд - первая женщина-фотограф в агентстве Magnum
Ева Арнольд - первая женщина-фотограф в агентстве Magnum
Август Зандер – отец-создатель документального портрета
Август Зандер – отец-создатель документального портрета
Falcon Eyes SS 50MR. Обзор лампы-вспышки
Falcon Eyes SS 50MR. Обзор лампы-вспышки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.