Benro FH150M2E2 комплект компендиум для Sony FE12-24mm/2.8 (FH150M2HF+FH150LR95+DR9577)

Описание

Новые возможности:

Возможность установки до 3-х фильтров.

Точная индивидуальная настройка поляризационного и градиентных фильтров с помощью зубчатой передачи

Удобная настройка поляризационного фильтра

Надежная фиксация держателя на установочном кольце.

Использование на объективах с интегрированной блендой.



Для установки компендиума на объектив с резьбовым соединением необходимо:

Прикрутить установочное кольцо на объектив.

Установить компендиум на кольцо. После того как компендиум зафиксируется на кольце необходимо закрутить фиксирующий болт (по часовой стрелке).

Для съемки вертикального кадра необходимо открутить фиксирующий болт и повернуть держатель фильтров на 90 градусов. После этого зафиксировать держатель.

Для установки компендиума на объектив с интегрированной блендой необходимо:

Установить специальный держатель для интегрированной бленды на компендиум. Фиксаторы объектива перевести в положение «разблокировано».

Установить компендиум на объектив, совместив компендиум c углами интегрированной бленды. Фиксаторы объектива перевести в положение «заблокировано».

Для съемки вертикального кадра необходимо открутить фиксирующий болт и повернуть держатель фильтров на 90 градусов. После этого зафиксировать держатель.

Установка поляризационного, градиентных и ND фильтров.

Фильтры устанавливаются в пазы держателя. Шестеренка настройки градиентных фильтров не должна мешать установки фильтров. Для этого необходимо нажать блокирующую кнопку с пружиной и надавить на ручку настройки красного цвета. Шестеренка перейдет в крайнее положение, не мешающее установки градиентных фильтров. Устанавливать фильтры можно только в положении направленного вверх маркера UP.

Точная настройка градиентных фильтров

Для точной настройки CPL и градиентных фильтров необходимо, нажав на блокирующую кнопку с пружиной подвести шестеренку с помощью ручки настройки красного цвета к рамке фильтра. Отпустить кнопку. После этого вращая ручку настройки можно вращать для CPL фильтра или поднимать и опускать градиентный фильтр в держателе.

Для использования градиентных и ND фильтров, их необходимо вставить в защитные рамки. Для удобства фильтры в рамках можно промаркировать с помощью специальных наклеек-маркеров