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FST AG4-C3 защитное стеклона экран для Canon 6D MarkII
FST AG4-C3 защитное стеклона экран для Canon 6D MarkII

FST AG4-C3 защитное стеклона экран для Canon 6D MarkII

FST
Артикул: DAN-8761

Самоклеящееся защитное закаленное стекло на экран камеры. Подходит для сенсорных и поворотных экранов. Обеспечит защиту экрана от грязи, пыли, царапин, сколов, трещин и износа. В комплекте защитная пленка для верхнего дисплея камеры.

Описание

  • Защищает экран от царапин. Твердость – 8 Н,
  • Противоударное. Допустимое механическое воздействие –  <12кг/см2
  • Противоосколочное . Многослойность (6 слоев) не даст Вам порезаться осколками при повреждении защитного стекла.
  • Прозрачное . Светопропускание - >95% не искажает изображение .
  • Ультратонкое. Толщина – 0,3мм. Не уменьшает сенсорную чувствительность экрана и прекрасно подходит для поворотных экранов.
  • Форма стекла – 2.5D. Защитит Вас от случайных порезов об острые края .
  • Износостойкое.

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