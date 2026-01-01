Canon EF 85mm f/1.8 USM объектив

Оптика Гаусса в комбинации с двумя элементами объектива с высоким светопреломлением позволяют фотографу создавать четкие, относительно резкие снимки даже при полностью открытой диафрагме (f/1.8) Покрытие Super Spectra позволяет обеспечить точный цветовой баланс и приемлимую контрастность. Также покрытие нейтрализует блики и двоение изображений, возникающие в результате отражения света от датчика камеры.
8 лепестков образуют круглую диафрагму, которая позволяет получать красивое размытие заднего плана с ярким эффектом «боке». Это помогает выделить объект на окружающем фоне и привлечь к нему внимание.
Ультразвуковой привод кольцевого типа позволяет добиться быстрой автофокусировки. Доступная в любой момент ручная коррекция фокусировки возможна без отключения автофокусировки.
Объектив хорошо подходит для портретной съемки.
Характеристики:
- Угол зрения - 28°30'
- Конструкция объектива (элементы/группы) - 9/7
- Число лепестков диафрагмы - 8
- Минимальная диафрагма -22
- Минимальная дистанция фокусировки (м) - 0,85
- Максимальное увеличение (х) - 0,13
- Информация о расстоянии - Да
- Привод автофокусировки - USM
- Диаметр фильтра - 58 мм
- Вес - 425 гр.