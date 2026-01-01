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Canon EF 85mm f/1.8 USM объектив
Canon EF 85mm f/1.8 USM объектив

Canon EF 85mm f/1.8 USM объектив

Canon
Артикул: OLE-1710

Canon EF 85mm f/1.8 USM объектив

Компактный портретный светосильный телеобъектив с постоянным фокусным расстоянием 85 мм и быстрой скоростью фокусировки.  Надежный и высокоэффективный спутник фотографа в любой области фотографии. 

Описание

Оптика Гаусса в комбинации с двумя элементами объектива с высоким светопреломлением позволяют фотографу создавать четкие, относительно резкие снимки даже при полностью открытой диафрагме (f/1.8) Покрытие Super Spectra позволяет обеспечить точный цветовой баланс и приемлимую контрастность. Также покрытие нейтрализует блики и двоение изображений, возникающие в результате отражения света от датчика камеры.

8 лепестков образуют круглую диафрагму, которая позволяет получать красивое размытие заднего плана с ярким эффектом «боке». Это помогает выделить объект на окружающем фоне и привлечь к нему внимание.

Ультразвуковой привод кольцевого типа позволяет добиться быстрой автофокусировки. Доступная в любой момент ручная коррекция фокусировки возможна без отключения автофокусировки.

Объектив хорошо подходит для портретной съемки. 

Характеристики:

  • Угол зрения  - 28°30'
  • Конструкция объектива (элементы/группы) - 9/7
  • Число лепестков диафрагмы - 8
  • Минимальная диафрагма -22
  • Минимальная дистанция фокусировки (м) - 0,85 
  • Максимальное увеличение (х) - 0,13 
  • Информация о расстоянии - Да
  • Привод автофокусировки - USM
  • Диаметр фильтра  - 58 мм
  • Вес - 425 гр.

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