Canon EF 85mm f/1.8 USM объектив

Описание

Оптика Гаусса в комбинации с двумя элементами объектива с высоким светопреломлением позволяют фотографу создавать четкие, относительно резкие снимки даже при полностью открытой диафрагме (f/1.8) Покрытие Super Spectra позволяет обеспечить точный цветовой баланс и приемлимую контрастность. Также покрытие нейтрализует блики и двоение изображений, возникающие в результате отражения света от датчика камеры.

8 лепестков образуют круглую диафрагму, которая позволяет получать красивое размытие заднего плана с ярким эффектом «боке». Это помогает выделить объект на окружающем фоне и привлечь к нему внимание.

Ультразвуковой привод кольцевого типа позволяет добиться быстрой автофокусировки. Доступная в любой момент ручная коррекция фокусировки возможна без отключения автофокусировки.

Объектив хорошо подходит для портретной съемки.



Характеристики: