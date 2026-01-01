images
images
images
images
Fotokvant BCLR-L чехол для объектива неопреновый
Fotokvant BCLR-L чехол для объектива неопреновый
Fotokvant BCLR-L чехол для объектива неопреновый
Fotokvant BCLR-L чехол для объектива неопреновый

Fotokvant BCLR-L чехол для объектива неопреновый

Fotokvant
Артикул: DAN-3918

Неопреновый чехол Fotokvant BCLR-L для объектива.

Чехол используется для хранения и транспортировки объектива. Изготовлен из мягкого и эластичного материала неопрена. В верхней части чехла есть клапан с застежкой-липучкой, которая надежно фиксирует содержимое внутри чехла. Размер позволяет разместить объектив большого размера или системную камеру. Размер - 6х14 см. Цвет - черный с красным.

Описание

Внутренние размеры:

  • высота: 14 см
  • ширина низа: 8 см
  • ширина верха: 9.5 см

Комплектация

  • Fotokvant BCLR-L чехол для объектива неопреновый - 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

SanDisk Extreme Pro SDXC128GB Class10 UHS-I U3 V30 170 Mb/s (SDSDXXY-128G-GN4IN) карта памяти
Арт. DAN-3421
SanDisk Extreme Pro SDXC128GB Class10 UHS-I U3 V30 170 Mb/s (SDSDXXY-128G-GN4IN) карта памяти
Наличие
в наличии 4-10 шт

Карта памяти SanDisk Extreme Pro SDXC128GB Class10UHS-I U3 170 Mb/s (SDSDXXY-128G-GN4IN).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 170 МБ/с).

9 970 ₽
В корзину
Fotokvant STR-09 ремень для фотоаппарата голубой в белый горох
Fotokvant STR-09 ремень для фотоаппарата голубой в белый горох
Fotokvant STR-09 ремень для фотоаппарата голубой в белый горох
Арт. DAN-1767
Fotokvant STR-09 ремень для фотоаппарата голубой в белый горох
Наличие
в наличии 1-3 шт

Ремень для фотоаппарата Fotokvant STR-09 голубой в белый горох.

Оригинальный ремень для фотокамеры, изготовлен из качественной хлопковой ткани и искуственной кожи. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в оригинальном стиле ремень станет идеальным подарком для увлеченного, стильного фотографа. Длина - 140 см.


640 ₽
В корзину
Samyang 14mm T3.1 VDSLR II Sony-E (NEX) (Full Frame) объектив
Samyang 14mm T3.1 VDSLR II Sony-E (NEX) (Full Frame) объектив
Samyang 14mm T3.1 VDSLR II Sony-E (NEX) (Full Frame) объектив
Арт. MTG-1162
Samyang 14mm T3.1 VDSLR II Sony-E (NEX) (Full Frame) объектив
Наличие
в наличии 1-3 шт

Samyang 14mm T3.1 VDSLR II Sony-E (NEX) (Full Frame) объектив. Samyang 14 мм T3.1VDSLR ED UMC II разработан для профессиональной кино-и видеосъемки. Этот объектив состоит из 14 линз в 10 группах, включая три линзы с высокой рефракцией и сверхнизкой дисперсией (HR ED), а так же одну гибридную асферическую линзу (H-ASP) и одну стеклянную асферическую линзу (ASP), минимизируя цветовые аберрации, обеспечивая исключительное качество изображения и высокую контрастность от центра к углу изображения даже при полностью открытой диафрагме. Технология Ultra Multi Coating (UMC) оптимизирует проникновение света, а также сводит к минимуму блики.

34 640 ₽
В корзину
E-IMAGE EIGP1 PLATE (for GH03/03F/04/05/06/08/10/08L/10L/706H) площадка
Арт. OLE-1760
E-IMAGE EIGP1 PLATE (for GH03/03F/04/05/06/08/10/08L/10L/706H) площадка
Наличие
в наличии 4-10 шт

E-IMAGE PLATE (for GH03/03F/04/05/06/08/10/08L/10L/706H) площадка

Быстросъемная площадка для головок GH03, GH03F, GH 40, GH05, GH06, серии 706H, GH08, GH08L, GH10, GH10L, EH610, EH630, EH650. Оснащена двумя штативными винтами 1/4" и 3/8"

1 620 ₽
В корзину
-15 %
Grifon CB05-2 фотосумка c карманом 76х23х26 см
Арт. DAN-6026
Grifon CB05-2 фотосумка c карманом 76х23х26 см
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 1 ч

Фотосумка Grifon СВ05-2 c карманом, размер - 76х23х26 см.

Универсальная сумка, предназначенная для транспортировки практически любого оборудования длиной не более 74 см. Изготовлена из полиэстера. Для хранения мелочей предусмотрен боковой карман, а для переноски сумки усиленные ручки и наплечный ремень. Вес - 1,65 кг.

-15 %2 730 ₽
2 320 ₽
В корзину
Lowepro Union Ultra-Zoom сумка черная Acme Made
Lowepro Union Ultra-Zoom сумка черная Acme Made
Lowepro Union Ultra-Zoom сумка черная Acme Made
Арт. DAN-2151
Lowepro Union Ultra-Zoom сумка черная Acme Made
Наличие
в наличии 1-3 шт

Сумка Lowepro Lowepro Union Ultra-Zoom Acme Made для системной фотокамеры с объективом.

690 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant CLS-03 салфетка из микрофибры серая 30х30 см
Fotokvant CLS-03 салфетка из микрофибры серая 30х30 см
Fotokvant CLS-03 салфетка из микрофибры серая 30х30 см
Арт. DAN-4680
Fotokvant CLS-03 салфетка из микрофибры серая 30х30 см
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 23 ч

Салфетка Fotokvant CLS-03 из микрофибры серая, размер - 30х30 см.

Салфетка многороазового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Салфетку можно стирать вручную или в стиральной машинке без применения отбеливателей и кондиционеров для белья. Не допускается сушка на батарее. Размер - 30Х30 см.

-10 %230 ₽
200 ₽
В корзину

Видео

Зачем нужна цветовая шкала и как ею пользоваться
Зачем нужна цветовая шкала и как ею пользоваться
Диана Арбус
Диана Арбус
Антанас Суткус - мэтр литовской фотографии, один из известнейших советских фотохудожников
Антанас Суткус - мэтр литовской фотографии, один из известнейших советских фотохудожников
Elinchrom Beauty dish
Elinchrom Beauty dish
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.