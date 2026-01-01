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Canon EF 50mm f/1.8 STM объектив 50 мм
Canon EF 50mm f/1.8 STM объектив 50 мм

Canon EF 50mm f/1.8 STM объектив 50 мм

Canon
Артикул: OLE-1709

Canon EF 50mm f/1.8 STM объектив

Компактный стандартный светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм и быстрой скоростью фокусировки, что делает его надежным и высокоэффективным спутником фотографа в любой области фотографии. Благодаря открытой диафрагме f/1.8 обеспечивается резкий фокус на объекте съемки и красивое размытие заднего плана.

Описание

Технология фокусировки STM (шаговый двигатель) позволяет комфортно использовать объектив в видеосъемке за счет тихой и плавной работы автофокуса.

7 лепестков образуют круглую диафрагму, которая позволяет получать красивое размытие заднего плана с ярким эффектом «боке». Это помогает выделить объект на окружающем фоне и привлечь к нему внимание.

Доступная в любой момент ручная коррекция фокусировки возможна без отключения автофокусировки.

Объектив подходит для съемки пейзажей, путешествий и портретов, а также репортажной съемки.

Характеристики:

  • Угол зрения - 46°
  • Конструкция объектива (элементы/группы) - 6/5
  • Число лепестков диафрагмы - 7
  • Минимальная диафрагма -22
  • Минимальная дистанция фокусировки (м) - 0,35
  • Максимальное увеличение (х) - 0,21
  • Привод автофокусировки - STM
  • Диаметр фильтра - 49 мм
  • Вес - 160 гр.


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