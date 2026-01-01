Canon EF 50mm f/1.8 STM объектив 50 мм

Технология фокусировки STM (шаговый двигатель) позволяет комфортно использовать объектив в видеосъемке за счет тихой и плавной работы автофокуса.
7 лепестков образуют круглую диафрагму, которая позволяет получать красивое размытие заднего плана с ярким эффектом «боке». Это помогает выделить объект на окружающем фоне и привлечь к нему внимание.
Доступная в любой момент ручная коррекция фокусировки возможна без отключения автофокусировки.
Объектив подходит для съемки пейзажей, путешествий и портретов, а также репортажной съемки.
Характеристики:
- Угол зрения - 46°
- Конструкция объектива (элементы/группы) - 6/5
- Число лепестков диафрагмы - 7
- Минимальная диафрагма -22
- Минимальная дистанция фокусировки (м) - 0,35
- Максимальное увеличение (х) - 0,21
- Привод автофокусировки - STM
- Диаметр фильтра - 49 мм
- Вес - 160 гр.