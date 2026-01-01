Fujimi FCRH46 универсальня складная резиновая бленда 46 мм.

Описание

Бленда является складной и обеспечивает три этапа затенения. В начальной стадии, бленда обеспечивает затенение для 28мм объективов (в формате полнокадровой, и18мм с датчиками формата APS-C), без виньетирования. На средней стадии, она затеняет объективы до 50 мм (формат полного кадра, 35mm с APS-C). В полностью разложенном состоянии, она охватывает объективы 70мм и выше (формат полного кадра, 55mm с APS-C).

Кроме того, в сложенном состоянии бленда защищает объектив от случайного удара, а также экономит место во время транспортировки. Она прикрепляется к объективу вашей камеры с помощью резьбового внутреннего кольца.

Может использоваться с крышкой имеющей центральную фиксацию.