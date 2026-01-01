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Fujimi FCRH46 универсальня складная резиновая бленда 46 мм
Fujimi FCRH46 универсальня складная резиновая бленда 46 мм
Fujimi FCRH46 универсальня складная резиновая бленда 46 мм

Fujimi FCRH46 универсальня складная резиновая бленда 46 мм

Fujimi
Артикул: MTG-0573

Fujimi FCRH46 универсальня складная резиновая бленда 46 мм.

Резиновая бленда от защищает передний элемент объектива от нежелательного света , предотвращает появление бликов, а также обеспечивает физическую защиту от внешнего воздействия.

Описание

Бленда является складной и обеспечивает три этапа затенения. В начальной стадии, бленда обеспечивает затенение для 28мм объективов (в формате полнокадровой, и18мм с датчиками формата APS-C), без виньетирования. На средней стадии, она затеняет объективы до 50 мм (формат полного кадра, 35mm с APS-C). В полностью разложенном состоянии, она охватывает объективы 70мм и выше (формат полного кадра, 55mm с APS-C).

Кроме того, в сложенном состоянии бленда защищает объектив от случайного удара, а также экономит место во время транспортировки. Она прикрепляется к объективу вашей камеры с помощью резьбового внутреннего кольца.

Может использоваться с крышкой имеющей центральную фиксацию.

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