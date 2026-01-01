QZSD Q298L-WOH штатив высотой 180 см без головы

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов. Есть крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 1,5 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,8 метра, а длина в собранном состоянии - всего 60 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

Характеристики штатива:

