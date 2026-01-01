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JJC LH-63C бленда для объектива Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
JJC LH-63C бленда для объектива Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

JJC LH-63C бленда для объектива Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

JJC
Артикул: NVF-9678

JJC LH-63C - бленда для объектива Canon.

Применяется для устранения нежелательных бликов и паразитных засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от повреждения при случайном ударе. 

Совместима с объективом Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM.

Описание

JJC LH-63C бленда для объектива Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

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в наличии 1-3 шт

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9 200 ₽
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