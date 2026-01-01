JJC LH-54 бленда для объектива Canon EF-M 18-55/3.5-5.6 IS STM

Отражатель с пятью рабочими поверхностями – прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
JJC LH-54 - бленда для объектива Canon.
Применяется для устранения нежелательных бликов и паразитных засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от повреждения при случайном ударе.
Совместима с объективом Canon EF-M 18-55/3.5-5.6 IS STM.
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Отражатель с пятью рабочими поверхностями – прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной.
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