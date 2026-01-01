images
images
Fujimi FCRH72 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 72 мм
Fujimi FCRH72 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 72 мм

Fujimi FCRH72 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 72 мм

Fujimi
Артикул: DAN-1329

Fujimi FCRH72 - трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 72 мм.

Мультисистемная бленда совместима с объективами, имеющими соответствующую резьбу. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

Описание

Бленда складная и имеет три степени раскрытия. При наименьшем раскрытии бленда обеспечивает затенение для объективов 28 мм (в формате полнокадровой) и 18 мм (с датчиком формата APS-C), без виньетирования.

При среднем раскрытии бленда затеняет объективы до 50 мм (формат полного кадра) и 35 мм (с APS-C).

В полностью раскрытом состоянии она затеняет объективы 70 мм и более (формат полного кадра), а также 55 мм (с APS-C).

Бленда прикрепляется к объективу камеры при помощи резьбового внутреннего кольца. Может использоваться с крышкой, имеющей центральную фиксацию.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

RayLab ND2-400 фильтр нейтральный 72 мм
RayLab ND2-400 фильтр нейтральный 72 мм
Арт. DAN-7536
RayLab ND2-400 фильтр нейтральный 72 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фильтр RayLab ND2-400 нейтральный, диаметр - 72 мм.

Нейтрально-серый фильтр с переменной плотностью. Уровень плотности регулируется вращением переднего кольца. Минимальное значение 1/3 (1,5 стопа), максимальное - 1/400 (9 стопов). Создает равномерное затемнение всего изображения. Диаметр - 72 мм.

2 760 ₽
В корзину
RayLab набор из 3 фильтров UV,CPL,ND8 72 мм
RayLab набор из 3 фильтров UV,CPL,ND8 72 мм
RayLab набор из 3 фильтров UV,CPL,ND8 72 мм
Арт. DAN-7528
RayLab набор из 3 фильтров UV,CPL,ND8 72 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Набор из 3 фильтров RayLab UV, CPL, ND8, диаметр - 72 мм.

Набор из трех фильтров включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV, поляризационный CPL и нейтрально-серый ND8. Диаметр - 72 мм.

3 040 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-KIT-01 комплект адаптеров и переходников для установки студийных аксессуаров
Fotokvant FLH-KIT-01 комплект адаптеров и переходников для установки студийных аксессуаров
Fotokvant FLH-KIT-01 комплект адаптеров и переходников для установки студийных аксессуаров
Арт. NVF-3192
Fotokvant FLH-KIT-01 комплект адаптеров и переходников для установки студийных аксессуаров
Наличие
более 10 шт

Fotokvant FLH-KIT-01 – комплект адаптеров для установки различного оборудования.

Адаптеры и переходники изготовлены из алюминиевого сплава. Крепление female 3/8", male 5/8", внутренняя резьба 3/8". В различной комбинации используются для крепления на студийную стойку аксессуаров, а также для установки вспышек на горячий башмак камеры. В комплект входят: переходник с винтовым креплением 1/4"-3/8", универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма, винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.

320 ₽
В корзину
Fotokvant LADU 49-72 повышающее кольцо для фильтров 49-72 мм
Fotokvant LADU 49-72 повышающее кольцо для фильтров 49-72 мм
Fotokvant LADU 49-72 повышающее кольцо для фильтров 49-72 мм
Арт. DAN-2852
Fotokvant LADU 49-72 повышающее кольцо для фильтров 49-72 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 49-72.

Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 49-72 мм.

250 ₽
В корзину
-15 %
Flama FL-WB52C White Balance Lenscap крышка с измерением ББ
Flama FL-WB52C White Balance Lenscap крышка с измерением ББ
Flama FL-WB52C White Balance Lenscap крышка с измерением ББ
Арт. NVF-7477
Flama FL-WB52C White Balance Lenscap крышка с измерением ББ
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 дн, 11 ч

Flama FL-WB52C White Balance Lenscap – защитная крышка для настройки баланса белого камеры.

Конструкция крышки позволяет провести настройку баланса белого камеры, не снимая ее с объектива. Предназначена для объективов диаметром 52 мм.

-15 %200 ₽
170 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant CAP-86-Clean крышка для объектива 86 мм
Fotokvant CAP-86-Clean крышка для объектива 86 мм
Fotokvant CAP-86-Clean крышка для объектива 86 мм
Арт. DAN-2408
Fotokvant CAP-86-Clean крышка для объектива 86 мм
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 10 ч

Крышка для объектива Fotokvant CAP-86-Clean диаметр 86 мм.

Крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка. Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр - 86 мм.

-10 %330 ₽
290 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant FLH-06-IR винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма железный
Fotokvant FLH-06-IR винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма железный
Fotokvant FLH-06-IR винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма железный
Арт. NVF-3013
Fotokvant FLH-06-IR винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма железный
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 8 ч

Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах. Изготовлен из металла с никелевым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.

-10 %220 ₽
190 ₽
В корзину
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 72MM набор из 3 фильтров 72 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 72MM набор из 3 фильтров 72 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 72MM набор из 3 фильтров 72 мм
Арт. DAN-3060
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 72MM набор из 3 фильтров 72 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Набор из трех фильтров диаметром 72 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

9 990 ₽
В корзину

Видео

Кароль Адольф Бейер
Кароль Адольф Бейер
Имоджен Каннингем - одна из самых независимо талантливых женщин-фотографов США
Имоджен Каннингем - одна из самых независимо талантливых женщин-фотографов США
Оранжевый кабель. Как фотографировать прямо в компьютер. Tethered съёмка
Оранжевый кабель. Как фотографировать прямо в компьютер. Tethered съёмка
Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.