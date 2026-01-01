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Fujimi FBEW-60C бленда для Canon EF-S 18-55 f3.5-5.6 IS

Fujimi FBEW-60C бленда для Canon EF-S 18-55 f3.5-5.6 IS

Fujimi
Артикул: DAN-5669

Бленда Fujimi FBEW-60C для Canon EF-S 18-55 f3.5-5.6 IS.

Бленда обеспечивает механическую защиту передней линзы объектива и устраняет паразитные боковые засветки в кадре, повышая качество изображения. Бленда изготовлена из ударопрочного пластика и совместима с объективом Canon EF-S 18-55 f3.5-5.6 IS.

Описание

Fujimi FBEW-60C бленда для Canon EF-S 18-55 f3.5-5.6 IS

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