Fujimi FBEW-60C бленда для Canon EF-S 18-55 f3.5-5.6 IS

Арт. DAN-5700

Наглазник Fujimi FEC-EF для фотоаппаратов Canon 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D,1000D, 1100D.

Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.