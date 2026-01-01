Fujimi FBEW-60C бленда для Canon EF-S 18-55 f3.5-5.6 IS

Fotokvant CAP-55-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 55 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Бленда Fujimi FBEW-60C для Canon EF-S 18-55 f3.5-5.6 IS.
Бленда обеспечивает механическую защиту передней линзы объектива и устраняет паразитные боковые засветки в кадре, повышая качество изображения. Бленда изготовлена из ударопрочного пластика и совместима с объективом Canon EF-S 18-55 f3.5-5.6 IS.
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Fotokvant CAP-55-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 55 мм.
Наглазник Fujimi FEC-EF для фотоаппаратов Canon 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D,1000D, 1100D.
Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.