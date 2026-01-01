Fujimi FBES-62 бленда для Canon EF 50 f/1.8 II

Складная платформа Fotokvant TPL-01 для фото- и видеоштативов.
Алюминиевая платформа для установки штативов. Высота - 12 см. Максимальная нагрузка - 8 кг. Вес - 2,1 кг. В комплекте - чехол.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Бленда Fujimi FBES-62 для Canon EF 50 f/1.8 II.
Бленда совместима с Canon EF 50 f/1.8 II. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.
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Складная платформа Fotokvant TPL-01 для фото- и видеоштативов.
Алюминиевая платформа для установки штативов. Высота - 12 см. Максимальная нагрузка - 8 кг. Вес - 2,1 кг. В комплекте - чехол.
QZSD Q222 Черный штатив с шаровой головой с максимальной высотой 159 см. Компактный штатив-трансформер с шаровой головой. Максимальная высота - 155 см, в сложенном виде - 58 см. Максимальная нагрузка - до 8 кг. Вес - 1,53 кг. Материал - алюминий.
Штатив со съемной видеоголовой Weifeng WF-6663A.
Легкий и компактный четырехсекционный штатив, идеально подходит для большинства камер весом до 8 кг. Оснащен съемной видеоголовой. Максимальная высота - 167 см.