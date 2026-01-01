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Fujimi FBES-62 бленда для Canon EF 50 f/1.8 II

Fujimi FBES-62 бленда для Canon EF 50 f/1.8 II

Fujimi
Артикул: DAN-5662

Бленда Fujimi FBES-62 для Canon EF 50 f/1.8 II.

Бленда совместима с Canon EF 50 f/1.8 II. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

Описание

Fujimi FBES-62 бленда для Canon EF 50 f/1.8 II

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