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Fotokvant CAP-49-Nikon крышка для объектива 49 мм
Fotokvant CAP-49-Nikon крышка для объектива 49 мм
Fotokvant CAP-49-Nikon крышка для объектива 49 мм

Fotokvant CAP-49-Nikon крышка для объектива 49 мм

Fotokvant
Артикул: NVF-8863

Fotokvant NVF-8863 – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовленна из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 49 мм.


Описание

Fotokvant CAP-49-Nikon крышка для объектива 49 мм

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