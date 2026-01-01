Fotokvant CAP-55-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 55 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant CAPII-77-Clean крышка для объектива 77 мм. Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения. Оснащена удобным механизмом для снятия и одевания на переднюю линзу объектива. Подходит под все объективы с диаметром 77 мм.
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Fotokvant CAP-55-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 55 мм.
Fotokvant CAP-N-Kit – комплект крышка задняя для объектива и байонета F камеры Nikon.
Комплект состоит из одной крышки для байонета камеры и одной крышки для задней части объектива. Они предохранят от загрязнения оптику объектива и механизм камеры во время хранения и транспортировки. Подходит для всех Nikon DSLR камер.
Fotokvant CAPII-52-Clean крышка для объектива 52 мм. Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения. Оснащена удобным механизмом для снятия и одевания на переднюю линзу объектива. Подходит под все объективы с диаметром 52 мм.
Аккумулятор Raylab RL-ENEL14 1100 мАч для Nikon.
Надежный и качественный источники питания, подобный Nikon EN-EL14. Емкость - 1100 мАч, напряжение - 7,4 В. Внимание! Не подходит к камере Nikon D5600.
Fotokvant CAPII-55-Clean крышка для объектива 55 мм. Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения. Оснащена удобным механизмом для снятия и одевания на переднюю линзу объектива. Подходит под все объективы с диаметром 55 мм.
Fotokvant CAPII-67-Canon крышка для объектива 67 мм. Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения. Оснащена удобным механизмом для снятия и одевания на переднюю линзу объектива.