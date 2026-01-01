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-12 %
Fotokvant CAPII-77-Clean крышка для объектива 77 мм
Fotokvant CAPII-77-Clean крышка для объектива 77 мм
Fotokvant CAPII-77-Clean крышка для объектива 77 мм

Fotokvant CAPII-77-Clean крышка для объектива 77 мм

Fotokvant
Артикул: MTG-2307

Fotokvant CAPII-77-Clean крышка для объектива 77 мм. Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения. Оснащена удобным механизмом для снятия и одевания на переднюю линзу объектива. Подходит под все объективы с диаметром 77 мм. 

Описание

Fotokvant CAPII-77-Clean крышка для объектива 77 мм

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