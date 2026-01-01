Fotokvant CAP-O-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Olympus

Артикул: DAN-2737

Комплект Fotokvant CAP-O-Kit, из задней крышки для объектива и заглушки для байонета камеры Olympus.

Заглушка для корпуса камеры, которая используется для защиты особо чувствительной внутренней части фотоаппарата и матрицы от пыли и механических повреждений. Крышка задняя для объектива предохраняет оптику от загрязнения и царапин. Крышка и заглушка изготовлены из пластика и совместимы с моделями камер Olympus OM1 OM2 ОМ4...