Fotokvant CAP-O-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Olympus

Fotokvant CAP-49-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 49 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект Fotokvant CAP-O-Kit, из задней крышки для объектива и заглушки для байонета камеры Olympus.
Заглушка для корпуса камеры, которая используется для защиты особо чувствительной внутренней части фотоаппарата и матрицы от пыли и механических повреждений. Крышка задняя для объектива предохраняет оптику от загрязнения и царапин. Крышка и заглушка изготовлены из пластика и совместимы с моделями камер Olympus OM1 OM2 ОМ4...
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Fotokvant CAP-49-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 49 мм.
Крышка для объектива Fotokvant CAP-37-Clean диаметр 37 мм.
Крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка. Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр - 37 мм.
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Крышка для объектива Fotokvant CAP-86-Clean диаметр 86 мм.
Крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка. Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр - 86 мм.
Бленда для объектива Fotokvant Hood-77 посадочный диаметр 77 мм.
Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи, защищает от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Устанавливается на резьбу 77 мм и подходит для всех объективов с такой резьбой под фильтр.